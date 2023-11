Fenosu, si riapre la carreggiata dopo il test sul ponte  

Il ponte sulla 131 all’altezza dello svincolo per Fenosu è deteriorato solo in parte e, comunque, non crea problemi di sicurezza. Ecco perché oggi è prevista la rimozione della segnaletica che ha creato il restringimento della carreggiata a una corsia, limitando il restringimento alla banchina. E in ogni caso verrà programmato un intervento sulla parte sottostante del ponte.

Questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza emessa dall’Anas ieri pomeriggio alla luce dei dati dopo la prova di carico effettuata esattamente dieci giorni fa. Durante la notte del 20 novembre sei camion a pieno carico sono stati fatti transitare per verificare lo stato del ponte: ciascun mezzo, nella parte sottostante, era dotato di sensori che hanno inviato una serie di dati a un software.

Dopo la prova, i tecnici hanno letto e interpretato questi dati che non indicano imminenti criticità e ieri pomeriggio l’Anas ha così provveduto a emettere una ordinanza relativa al chilometro 93 della Carlo Felice, «nelle more della messa in sicurezza provvisoria col restringimento della banchina». L’intervento dell’Anas due settimane fa è arrivato dopo la denuncia su L’Unione Sarda del cantiere aperto tempo fa. ( p. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA