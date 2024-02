«Fenosu pronto per gli aerei privati» 

Adesso c’è un tassello in più nel lungo e travagliato percorso di rinascita dell’aeroporto di Fenosu. La Sogeaor, società di gestione dello scalo privatizzata nel 2017, ha ottenuto dall’Enac la concessione ventennale dell’infrastruttura. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio del conto alla rovescia per la riapertura della pista all’aviazione generale, «probabilmente a inizio estate», afferma Riccardo Faticoni, socio di maggioranza e amministratore delegato di Aeronike. Il documento, firmato dal direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Alessio Quaranta, è datato 6 febbraio e dispone l’affidamento fino al 2043.

La novità

«È un risultato importante, per nulla scontato - va avanti Faticoni - abbiamo dovuto rispondere a precisi requisiti». E adempiere ad alcune prescrizioni che hanno allungato i tempi, come l’aggiornamento dell’Aip, pubblicazione ufficiale contenente informazioni aeronautiche necessarie per la navigazione, arrivato qualche mese fa. Per il definitivo decollo manca il decreto di apertura, sempre in capo all’Enac, ma stavolta il vento sembrerebbe favorevole. «Dal punto di vista strutturale, stiamo completando alcuni piccoli interventi - prosegue il gestore - salvo intoppi, tra qualche mese saremo pronti».

Il futuro

A distanza di tredici anni dalla chiusura, arrivata dopo una brevissima parentesi in attività (e un buco di diversi milioni di euro), si apre una nuova pagina per l’aeroporto oristanese, costato oltre venti milioni di euro e da anni una cattedrale nel deserto. Il futuro, si sa, non contempla voli commerciali, ma punta a portare nel cielo di Fenosu aerotaxi, aerei privati e della Protezione civile. Con un sogno nel cassetto: ospitare, magari tra qualche anno, una scuola di volo internazionale. L’interesse non manca e la richiesta di nuovi piloti è altissima. Qualche contatto c’è già stato e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di realizzare vicino all’aeroporto un’accademia con aree sportive, alloggi e mensa.

Il silenzio

E i vecchi soci fondatori (Comune, Provincia, Camera di Commercio e Sfirs e Consorzio industriale) che lo scorso autunno si erano fatti avanti con l’intento di riavviare un percorso per il rilancio dello scalo? Dopo l’improvviso slancio, rafforzato da alcuni incontri istituzionali, sul tema sembra essere calato il silenzio. «C’è stato qualche blando contatto, ma nulla di significativo - taglia corto Riccardo Faticoni - noi continuiamo a procedere, come da programmi, per la riapertura».

