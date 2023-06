Fenosu, pronti a un nuovo decollo 

Il campo è quello ormai noto dell’aviazione generale: aerei privati ed aerotaxi; da escludere il traffico passeggeri che richiederebbe un adeguamento della pista, lunga 1199 metri. Sarebbero dovuti diventare 1800 nella fase due nel Piano di sviluppo aeroportuale, elaborato nel 2004 dalla società di gestione (allora a capitale pubblico) per il quinquennio 2015-2020. Ma le cose, come è ben noto, sono andate diversamente: la parentesi dei voli di linea con la compagnia olandese Denim Air era durata appena sei mesi, da giugno 2010 a gennaio 2011. Poi si cambiò rotta: voli fermi, lo scalo bloccò le sue attività per questioni di gestione e problemi economici della Sogear. Una storia complicata che si concluse con i libri contabili in Tribunale. Alla fine la strada della privatizzazione ha rappresentato l’unica via d’uscita.

La firma della convenzione «non significa che domani saremo in grado di riavviare l’infrastruttura - mette subito in chiaro Riccardo Faticoni, amministratore della società cagliaritana attiva nel mercato nazionale dei rilievi aerei fotogrammetrici - ma sicuramente si tratta di un primo passo importantissimo». Da sbrigare ci sono ancora diversi adempimenti. Alcuni di carattere burocratico, come ad esempio la stipula dell’assicurazione, altri infrastrutturali, come richiesto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile. «Nell’arco di qualche mese - va avanti Faticoni - dovremmo arrivare alla firma della concessione, ultimo step prima di poter riaprire la pista al traffico voli».

Dei grandi progetti annunciati a fine 2017, subito dopo la privatizzazione dello scalo, poco o nulla è stato realizzato. Per l’aeroporto di Fenosu, dopo la falsa partenza e i lunghi anni di silenzio, forse però adesso è arrivato il momento del decollo. C’è una data da evidenziare sul calendario: il 13 giugno, a Roma, Enac ed Aeronike, socio di maggioranza della Sogeaor, firmeranno la convenzione per la riapertura. Passo decisivo per poter rivedere un po’ di traffico sulla pista.

La svolta

Gli scenari

I tempi

Sui tempi di riavvio Faticoni non azzarda previsioni. «Vorrei poter dire che riattiveremo l’aeroporto di Fenosu entro l’estate, ma non voglio creare false aspettative». Di certo la firma della convenzione con l’Enac è un passaggio fondamentale, che riaccende le speranze sul rilancio dell’infrastruttura, costata fior di quattrini e mai davvero sfruttata. La riapertura dello scalo oristanese, che oggi ospita il VII Reparto volo della Polizia di Stato, potrebbe favorire lo stanziamento a Oristano dei Canadair utilizzati nella lotta agli incendi. Per il momento però la Regione ha annunciato che i tre velivoli saranno dislocati a Olbia.

Le scuole

Per il futuro, poi, si punta ad intercettare le scuole di volo internazionali. «Abbiamo già avviato importanti contatti - conferma Faticoni - c’è una grande richiesta di nuovi piloti, e la nostra regione si presta perfettamente a questo tipo di attività. Ma prima di tutto è necessario ripartire». Sulla composizione societaria della Sogeaor, al momento, nessuna novità. Anche se l’amministratore di Aeronike tiene aperta la porta a nuovi investitori. «Siamo ben disposti ad accogliere altri privati che come noi vogliono scommettere sul rilancio dell’aeroporto Ernesto Campanelli».

