Fenosu, la base del reparto volo intitolata al poliziotto eroe 

Tanta emozione e l’orgoglio per l’intitolazione del settimo Reparto volo della Polizia a un eroe. Da ieri la sede, con base a Fenosu, porta il nome di Gualtiero Gessa, l’assistente capo morto in servizio vent’anni fa dopo un tragico incidente in elicottero nelle campagne di Borore.

Il ministero dell’Interno e il Dipartimento hanno accolto la richiesta del dirigente Mauro Barnacchia (proprio nell’anno in cui il settimo Reparto volo festeggia anche i 40 anni dalla sua nascita) che ieri ha fatto gli onori di casa durante la cerimonia. Erano presenti le varie autorità fra cui il prefetto di Oristano Salvatore Angieri, il questore Giovanni Marziano e il prefetto Renato Cortese, direttore nazionale delle specialità della Polizia e soprattutto i familiari di Gessa, la moglie Vincenza Anna Zimbardi, il figlio Marco e la sorella Eliana. Tanta commozione per i parenti, la moglie ha ricordato il marito: «Sono passati 20 anni da quel giorno e la sua assenza si sente – ha detto – Ma oggi il suo nome sarà ricordato con questa targa a Fenosu. Per noi è un onore che la base sia stata dedicata a mio marito, grazie a tutti e al Reparto volo che ci è stato sempre vicino». ( v. p. )

