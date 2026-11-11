Oltre ventidue milioni di euro di investimenti pubblici, il passaggio ai privati nel 2017 e l’aeroporto di Fenosu ancora chiuso ai voli civili. Anche il 2026 si avvia alla conclusione senza la riapertura annunciata. Il consigliere regionale Alessandro Solinas (M5S) definisce lo scalo «ostaggio di una gestione privata» e chiede all’Enac di verificare il rispetto degli obblighi della concessione ventennale. In caso di inadempienze, propone di valutarne la revoca.

I ritardi

Dal canto suo, Riccardo Faticoni, amministratore unico della Sogeaor, replica alle accuse di immobilismo: «I rapporti con Enac sono, come sempre, improntati al massimo rispetto istituzionale e alla piena collaborazione e non posso dire lo stesso della Regione». Il recupero della concessione e gli adeguamenti, hanno richiesto investimenti privati significativi». Tra gli ostacoli alla riapertura ci sono anche alcune dotazioni del servizio antincendio. Secondo quanto riferito da Faticoni, la questione risale al 2011, quando i Vigili del Fuoco avanzarono una richiesta all’aeroporto, allora commerciale e a gestione pubblica, rimasta inevasa e riemersa solo all’inizio di quest’anno. La settimana scorsa, riferisce l’amministratore, si è svolto «un incontro molto costruttivo e chiarificatore». Faticoni non precisa quali adeguamenti siano ancora necessari né i tempi per completarli. L’amministratore unico della Sogeaor prosegue: «Non abbiamo ricevuto risposte alla candidatura di Fenosu alla scuola di volo di ITA Airways né tanto meno alle 23 pagine di osservazioni inviate alla Regione a fine 2025, dove si chiedeva l’inserimento nel nuovo Piano dei trasporti, con proposte per logistica, Protezione civile, antincendio, mobilità aerea regionale e tecnologie aeronautiche». Resta aperta e cruciale la questione finanziaria. I bilanci pubblicati sono in perdita e le contestazioni dei soci di minoranza, Cristiano Rufini e Alberto Annis, alimentano interrogativi sulla solidità economica della Sogeaor e sull’assenza di un piano industriale condiviso. Faticoni controlla circa il 73% della società. Rufini, titolare del 25%, si era dichiarato disponibile a investire ancora e persino ad acquisire la maggioranza, ma senza arrivare a un accordo.

Futuro incerto

Faticoni non fornisce cifre aggiornate né precisa quali risorse siano oggi disponibili per la riapertura. «Occorre distinguere chiaramente tra il percorso di riapertura dello scalo e i successivi programmi di sviluppo industriale». Questi ultimi, precisa, richiedono capitali di maggiore entità. Quanto agli investitori, «non abbiamo mai escluso l’ingresso di nuovi investitori», precisa, e conferma che «sono attualmente in corso interlocuzioni e trattative concrete». Non indica i soggetti interessati, gli importi o se sia prevista una cessione di quote. Superati gli ultimi ostacoli tecnici e autorizzativi, l’eventuale via libera dell’Enac consentirebbe allo scalo di riaprire. Resterebbe però da dimostrare che la società dispone delle attività e delle risorse necessarie per garantirne la continuità operativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA