“Fenomenologia del sardismo”, il tour letterario di Solinas 

Alle origini dei Quattro mori, il viaggio attraverso la “Fenomenologia del sardismo” con il libro scritto da Christian Solinas. Comincia domani da Tortolì il tour letterario del segretario del Psd’Az per la presentazione del volume edito da Giappichelli, la storica collana di studi filosofici, politici e giuridici, dedicato a cento anni di ideologia e prassi politiche nel partito fondato da Lussu e Bellieni.

Appuntamento alle 17.30 al Cinema Garibaldi nel comune ogliastrino. «Il testo rappresenta la prima opera di sintesi intorno ai fondamenti filosofici e politici del sardismo», spiega l’ex presidente della Regione, «germinati nel solco del pensiero federalista di Tuveri e della filosofia politica hegeliana di Del Zio e sviluppati anche attraverso gli influssi dell’idealismo filosofico-giuridico di Solari, Levi e Donati». La “Fenomenologia del sardismo” propone «un contributo per una valutazione essenzialmente storiografica e scevra di commistioni tra giudizi storici e giudizi morali o etici su argomenti complessi ed articolati come il “Sardofascismo” e la parabola lussiana all’interno del partito, sui quali hanno finora prevalso aprioristiche ripulse ideologiche o vere e proprie mitologie strumentalii». Solinas si sofferma sui tanti tempi del Partito sardo d’Azione: «È la più longeva organizzazione etnofederalista d’Europa, ha tradotto oltre un secolo fa istanze e questioni irrisolte legate indissolubilmente allo status geo-morfologico, demo-antropologico, socio-culturale ed economico della Sardegna in un progetto politico» Il volume si propone di chiarire «la linea di coerenza ideologica e strategica che ha ispirato per oltre un secolo il Psd’Az nella propria più autentica dimensione di partito etnico della nazione sarda».

All’appuntamento di Tortolì, presentato da Maurizio Porcelli, dialogheranno con Solinas gli esperti di sardismo Alberto Contu, Antonello Angioni e Alberto Monteverde. Il tour proseguirà nei prossimi mesi con tappe in tutti i territori dell’Isola tra Nuorese, Sassarese, Gallura, Oristanese, Medio Campidano, Sulcis per concludersi a dicembre a Cagliari. «Si tratta di un’iniziativa culturale che mira a far conoscere dimensioni inesplorate dell’ideologia sardista», conclude Solinas, «e a suscitare un dibattito e un confronto nuovi su alcuni temi fondamentali della nostra storia».

