Fenomeno Toro, vola anche a Verona  

Verona 2

Torino 3

Verona (3-4-2-1) : Montipò, Dawidowicz, Coppola, Magnani, Tchatchoua (41' st Lambourde), Belahyane, Dani Silva, Lazovic (1' st Daniliuc), Sarr (26' pt Frese), Kastanos (26' st Livramento), Tengstedt (26' st Mosquera). In panchina Berardi, Perilli, Faraoni, Bradaric, Okou, Sishuba, Alidou, Ajayi, Cisse, Ghilardi. All. Zanetti.

Torino (3-5-2) : Milinkovic Savic, Walukiewicz (36'st Dembele), Maripan, Masina, Lazaro, Tameze (26'st Linetty), Ricci (47'st Njie), Ilic (26'st Adams), Sosa, Sanabria (26'st Gineitis), Zapata. In panchina Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Coco, Ciammaglichella, Bianay. All. Vanoli.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel pt 9' Sanabria, 12' Kastanos, 33' Zapata; nel st 34' Adams, 47' Mosquera.

Note : angoli 6-5 per il Torino. Rec. 4' e 3'. Espulso: Dawidowicz. Ammoniti Coppola, Kastanos, Livramiento, Dembelè.

Il Torino passa a Verona e si issa in vetta alla classifica. Al Bentegodi la decide il miglior tasso tecnico dei granata. Toro avanti con Sanabria, ripreso subito dalla prodezza di Kastanos, poi Dawidowicz rifila una gomitata ingiustificata a Sanabria in area. Inevitabile il rosso e calcio di rigore che Sanabria sciupa ma poi la testata di Zapata scava un solco che il Verona non riesce a ripianare, pur tenendo vivo il match sino ad una decina di minuti dalla fine quando un errore di Coppola e una marcatura un po' ballerina di Magnani lasciano ad Adams il destro della sicurezza. Troppo tardi arriva la rete di Mosquera.

