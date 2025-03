Fenomeno “Streetsmart” «E adesso a Milano ci urlano dietro “balordo!”» 

C’è un podcast che sta mandando in tilt i social e scalando le classifiche di Spotify. Si chiama “Streetsmart” ed è, a detta dei suoi stessi creatori, «il podcast più caldo, sveglio, ricco, snello e bello dell'ultimo millennio». Un'affermazione ambiziosa, ma i numeri sembrano dar loro ragione. Dietro al microfono ci sono Dre e PapiKein, al secolo Andrea Secchi, 23 anni, e Marco Manca, 26 anni, due creator sardi che in poco tempo hanno trasformato un progetto nato per gioco in un fenomeno di costume. Con il loro stile caotico e irriverente, argomenti che spaziano dal surreale all'assurdo e una chimica perfetta, hanno conquistato milioni di ascoltatori, attirando anche l'attenzione dei vertici di Spotify.

I personaggi

Dietro le migliaia di visualizzazioni e like, ci sono due ragazzi con storie affascinanti. Andrea, selargino doc, ha vissuto un’adolescenza nomade: «Ho giocato a basket negli Stati Uniti, poi ho vissuto in Slovacchia, Germania e infine Barcellona, dove mi sono laureato in business management». Marco, cagliaritano, ha seguito gli spostamenti della madre insegnante: «A 6 anni mi sono trasferito in Islanda, poi in Giordania, dove ho scoperto una cultura che mi ha aperto la mente. Infine, ho vissuto 2 anni in Irlanda». Anche i loro nomi d’arte raccontano un pezzo della loro storia. «Dre nasce negli States», dice Andrea. «I miei compagni di squadra mi chiamavano così». Marco porta nel suo nome un’eredità da skater: «Facevo skate in piazza Giovanni, la mia crew si chiamava “Kein”. Il gruppo si è sfaldato, ma quel nome è rimasto. Papi l'ho aggiunto dopo, un po' per scherzo, un tocco spagnoleggiante che mi divertiva».

I numeri

Oltre 30 mila iscritti su YouTube, più di 60 mila su TikTok, con clip oltre il milione di views. Su Spotify, “Streetsmart” è tra i pochi podcast italiani con 5 stelle. Un successo esploso in un anno, con uscita fissa il mercoledì su YouTube. Ma è su TikTok che il fenomeno ha preso il volo. «Io già facevo video raccontando la mia esperienza negli Stati Uniti», racconta Andrea. Marco, invece, faceva musica: «Quando ci siamo conosciuti, abbiamo subito pensato al podcast. In 3 giorni abbiamo girato la prima puntata senza set, le clip su TikTok sono diventate virali». Dietro l’ironia, c’è anche profondità: «Ci piace far ridere, ma ogni puntata ha una parte personale», rivela Andrea. «Parlando con ironia, faccio capire di aver sofferto la solitudine negli Stati Uniti. Forse è questa sincerità che colpisce».

Il linguaggio

“Crazy”, “balordo”, “follia”: parole ricorrenti che sono diventate veri tormentoni tra i giovani. «A Milano ci urlano “balordo”, ed è bello sapere che un'espressione tipicamente cagliaritana sia diventata virale», racconta Andrea. «Abbiamo una passione per la comicità americana e cerchiamo di portarla attraverso il nostro slang». Gli argomenti cambiano sempre, così come i costumi di scena: dalle tute da sub ai cosplay più assurdi, come Donald Trump, Olly e Lucio Corsi. «Prepariamo 5 temi a testa senza dirci nulla in anticipo. Durante la puntata li tiriamo fuori e li estremizziamo. Sono tutti argomenti reali, parliamo di esperienze comuni, sfatiamo tabù», spiega Marco. Oggi alla seconda stagione, il podcast ha già ospitato volti noti dei social: Il Rosso nella prima stagione e, più recentemente, Marta Daddato, protagonista dell’ultima puntata.

Il futuro?

Per il futuro, i due giovani hanno le idee chiare: «Vogliamo riportare i giovani a teatro, è swag», introduce Andrea, spiegando che entro due mesi il podcast verrà adattato a spettacolo teatrale. «Finché continua a spingere noi continuiamo a registrare», spiega Marco riguardo al podcast. «Oltre al teatro torneremo a fare musica, e lo faremo in coppia».

La popolarità

Gestire la popolarità improvvisa non è semplice. Oggi girano per i licei, anche a Milano dove hanno il loro secondo set, raccontando la loro storia a una generazione vicina alla loro. «Ci vuole costanza, batte qualsiasi cosa. Se avessi mollato un anno fa, ora non sarei qui». consiglia Andrea. Marco aggiunge: «Sembra scontato, però bisogna credere davvero nei propri sogni. Noi veniamo da famiglie normali, non abbiamo talenti particolari, ma ci abbiamo creduto». Vengono riconosciuti per strada, fermati per foto, ma mantengono i piedi per terra. «È molto bello, se arrivi a fare questo in parte vuoi anche che accada», dice Andrea. «Ma la felicità non sta in queste cose», conclude Marco.

