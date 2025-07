Fenomeno migratorio, confronto 

Ormai è diventato un appuntamento annuale di caratura nazionale. Il Movimento cristiano lavoratori di Oristano infatti organizza un importante incontro di formazione, giovedì 17 dalle 19 all’hotel Mistral 2: “La dottrina sociale di fronte al fenomeno migratorio – Aspetti teologici e politici a confronto”. Un incontro che verrà introdotto da Maria Rosaria Pilla (responsabile nazionale dipartimento formazione Mcl) in collegamento così come Alfonso Luzzi (presidente nazionale Mcl). Poi spazio ai relatori Roberto Caria (docente della Facoltà di teologia) e, in collegamento, Pietro Pittalis (componente della Commissione giustizia della Camera). Gli interventi che seguiranno sono di Rossana Livia Fozzi (responsabile regionale donne patronato Sias/Mcl), Edoardo Tocco (vice coordinatore regionale di Forza Italia) e Ada Lai (responsabile regionale donne azzurre di Forza Italia); seguirà il dibattito. A moderare la serata Antonio Roberto Fozzi (componente commissione formazione Mcl nazionale). «Il link per seguire la serata sarà disponsibile scrivendo all’indirizzo mail della segreteria (pasquale.troncone@patronatosias.it) fino alle 18 di giovedì 17», puntualizza Rossana Fozzi. ( m. g. )

