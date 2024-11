Fenomeno Lazio La squadra vola e Baroni sorride 

Sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Una marcia che assomiglia a un decollo, però, perché questa Lazio – la parte che sorride di una Capitale mai così spaccata – ha vinto quattro delle ultime cinque gare. La consacrazione, per ora, di un allenatore accolto con sufficienza, per restare cauti, e che invece ha smentito anche i più scettici: fra gli exploit di questa prima parte di stagione, c’è il primo posto assoluto in Europa League, con tre vittorie su tre partite e 9 gol segnati, contro uno solo subito.

La Lazio va e il criticatissimo presidente Claudio Lotito può gonfiare ulteriormente il petto, dopo una scelta, quella del tecnico, che aveva creato una vera e propria spaccatura con la tifoseria. In campionato, con questo meritatissimo terzo posto in compagnia di Atalanta e Fiorentina, parlare di obiettivo Champions League non è proibito. Baroni ha restituito fiducia a un gruppo troppo debole a livello caratteriale nelle ultime stagioni. Dando spessore a un organico dove Castellanos (nove reti), Dia e Pedro sono quelli che vanno a segno con maggiore continuità.

Il tecnico

«Classifica? Non vedo bene senza occhiali», ha detto Baroni sorridendo, dopo la squillante vittoria a Como, «siamo contenti perché la squadra sta giocando bene e sta lavorando forte. Stiamo creando un'identità e ci interessa questo. Solo il lavoro ci può portare a raggiungere gli obbiettivi». Contro il Como «siamo scesi in campo con personalità, li abbiamo aggrediti e abbiamo costruito in verticale. Posso solo fare i complimenti alla squadra. I giocatori vanno sostenuti dandogli delle opportunità. Avevamo qualche assenza e qualche giocatore in campo acciaccato. Dovevamo gestire la partita e lo abbiamo fatto bene»

Nel dopo gara di Como, è intervenuto anche Matias Vecino, fra l’altro ex del Cagliari: «Cerco di adattarmi alle cose che chiede Baroni, ho fatto tutti i ruoli a centrocampo. Mi sto divertendo, si sta creando qualcosa di positivo. Il mister coinvolge tutti. Siamo contenti e bisogna continuare così, siamo a novembre e lunedì ci aspetta un’altra gara importante. Le aspettative erano inferiori ad inizio anno, in pochi credevano che saremmo arrivati a questo livello. L'entusiasmo e la voglia, la fame ci stanno portando a questo livello. Dobbiamo continuare a vincere altrimenti è difficile arrivare tra le prime quattro. Tutti sentiamo la fiducia, ora anche i tifosi vedono la squadra che vuole fare gol fino all'ultimo, è bello da vedere. Anche sbagliando, ma si vede una squadra propositiva che attacca sempre con tanti giocatori».

