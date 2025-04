Fenomeno Hazel Riley L’autrice cagliaritana che sbanca la classifica 

Non c’è mai stato un periodo così commercialmente appagante per la letteratura a firma di autori nati, cresciuti e operativi in Sardegna. Ad aprire questa fertile stagione 2025 è stato lo scrittore nuorese Ciriaco Offeddu che con il suo “Istella mea”, voluto fortemente da Antonio Franchini (editor dal tocco d’oro) nel catalogo Giunti, aveva esordito a fine febbraio piazzandosi al primo posto della Narrativa italiana e al sesto della Generale. La scorsa settimana ecco Piergiorgio Pulixi che aveva portato primo in Narrativa e secondo in Generale il suo “Se i gatti potessero parlare”, Marsilio. Ora migliora il record Hazel Riley (al secolo Maria Claudia Sarritzu) che con “Game of Desire. Devozione” prende tutto: primo romanzo più venduto in Italia nonché primo libro in assoluto, in questo computo metteteci dentro persino la manualistica.

Gli altri tre titoli

Non è tutto per la scrittrice nata a Cagliari nel 1997, già studentessa del Liceo Pacinotti con laurea in Scienze della comunicazione e magistrale in corso in Giornalismo e Informazione web. A rendere più prorompente il suo successo è il posizionamento degli altri suoi titoli: “Game of Gods. Discesa agli inferi”,“Game of Chaos. Redenzione”, “Game of Titans. Ascesa al paradiso” (tutti editi da Sperling & Kupfer) che ricoprono rispettivamente i posti 11, 14 e 20 della Narrativa nazionale. Riley/Sarritzu è una persona molto schiva ma attivissima su TikTok e Instagram, non ama le interviste e non si sente ancora pronta (lo sarà a breve?) ad affrontare in tour il suo pubblico composto principalmente da giovani che commercialmente vengono impilati nella categoria young-adults. In realtà sino alla scorso anno non aveva mai svelato la sua identità. Lo aveva fatto per la prima volta sulle nostre pagine.

L’autrice

«I miei romanzi sono dei romance con elementi mistery. È il mio personale tentativo di rivisitare la mitologia greca in chiave moderna, inserendola ai giorni nostri», ci aveva spiegato. «Hazel nasce nel momento in cui, a 13 anni, scopro che esistono dei social in cui puoi condividere ciò che scrivi con tutti. All’inizio era EFP e poi è stato il turno di Wattpad. Erano gli anni delle fanfiction, soprattutto. E io sono partita da lì, puramente per gioco. Scrivevo così tanto che non mi sembrava una brutta idea farlo leggere a degli sconosciuti sparsi per l’Italia. Nel momento in cui sono stata contattata dall’editore è arrivato il momento di creare Hazel e separarla da tutto il resto». Criciale in questa scalata la palestra Wattpad. «Wattpad è stato fondamentale. Negli ultimi anni tantissime storie nate su quella piattaforma ora sono esposte in tutte le librerie d’Italia. Alcune sono arrivate pure negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, altre hanno il loro adattamento cinematografico. Wattpad ti tiene sempre vicino ai lettori. La consiglio a tutti, ma metto sempre le mani avanti: non accade in un battito di ciglia. D’altronde io mi ritrovo qui, oggi, dopo 13 anni. Bisogna avere pazienza e passione».

Non un fine

La letteratura non è una gara di salto in lungo, non è una disciplina agonistica. Il successo commerciale a volte non premia libri che avrebbero potuto meritare l’attenzione del grande pubblico. Pensate a “Il Grande Gatsby” di cui oggi si celebrano i 100 anni. Uscì il 10 aprile 1925 e segnò il tonfo di Francis Scott Fitzgerald. All’epoca vendette (sul mastodontico mercato anglosassone) appena 25 mila copie. Eppure poi… Il successo di scontrini è una variante (felice) che ogni autore mette nel conto, spera di raggiungere (vi siete mai domandati perché la gran parte degli scrittori e delle scrittrici hanno un doppio lavoro?) ma non è il fine. Detto ciò stiamo vivendo un periodo mai vissuto: perché se è vero che Pulixi perde la prima posizione tiene il podio con la terza. E Offeddu? Continua a vendere parecchio e c’è chi sussurra che martedì prossimo possa essere fra i 12 semifinalisti del Premio Strega.

