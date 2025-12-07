VaiOnline
Nuoto.
08 dicembre 2025 alle 00:44

fenomeno Curtis : ben sei medaglie 

Lublino. Pioggia di ori, cinque, e in totale 10 medaglie oggi per l'Italnuoto che chiude gli europei da regina. A Lublino la vasca da 25 metri è più azzurra che mai, con lo squadrone guidato da Cesare Butini leader assoluto: nel giorno conclusivo sono arrivati altri cinque titoli, con un argento e quattro bronzi. Sara Curtis, più forte dell'influenza, dopo il bronzo nei 100 sl, vince i 50 dorso con il record europeo in 25”49. Altra prestazione super della 19enne piemontese che batte la francese Analia Pigree e l'olandese Maaike De Waard. Mezz'ora dopo torna in acqua per la finale dei 50 sl e si mette al collo l'argento, ex aequo con la transalpina Beryl Gastaldello (il titolo va alla padrona di casa Katarzyna Wasick). Per Curtis un europeo incredibile: oro con la 4x50 sl mixed, con la 4x50 mista mixed e argento con la 4x50 sl e altre tre medaglie individuali. L'altra firma dorata è siglata da Simone Cerasuolo: il campione del mondo in vasca lunga sale sul tetto d'Europa nei 50 rana, con Nicolò Martinenghi bronzo. Simona Quadarella non sbaglia e si prende in 15'29"93 il titolo nei 1500 sl che in vasca corta le mancava e che si aggiunge agli argenti con record italiano nei 400 e 800 sl. Oro nei 400 misti Alberto Razzetti, e la staffetta 4x50 mista maschile (Lazzari, Cerasuolo, Stefanì e Deplano) in 1'30"49. A corollario, i bronzi nei 200 farfalla di Anita Gastaldi e nei 50 dorso di Francesco Lazzari.

L'Italia supera l’Olanda e chiude in testa al medagliere con 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi.

