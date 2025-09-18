Fenicottero ferito dai cavi elettrici 

I ranger hanno recuperato un fenicottero gravemente ferito alle zampe a causa dell’impatto cin i cavi della linea elettrica ad alta tensione presente nella zona dello stagno di Santa Gilla e delle saline Conti Vecchi. Il trampoliere è stato trasferito presso il Centro Recupero Fauna Selvatica dell’Agenzia Forestas di Monastir per le cure possibili vista la gravità delle ferite.

Come evidenziato nel piano di gestione della Zona Seciale di Conservazione, la presenza di infrastrutture elettriche nell’area, inclusi impianto eolici e fotovoltaici, elettrodotti ad alta e media tensione e tralicci con fondazioni nello specchio d’acqua, rappresenta una criticità nota per l’avifauna.

un tarabusino e un falco pecchiaiolo dopo le cure andate a buon fine sempre nel centro specializzato di Monastir. (red. pro.)

