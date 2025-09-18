VaiOnline
Assemini.
19 settembre 2025 alle 00:20

Fenicottero ferito dai cavi elettrici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I ranger hanno recuperato un fenicottero gravemente ferito alle zampe a causa dell’impatto cin i cavi della linea elettrica ad alta tensione presente nella zona dello stagno di Santa Gilla e delle saline Conti Vecchi. Il trampoliere è stato trasferito presso il Centro Recupero Fauna Selvatica dell’Agenzia Forestas di Monastir per le cure possibili vista la gravità delle ferite.

Come evidenziato nel piano di gestione della Zona Seciale di Conservazione, la presenza di infrastrutture elettriche nell’area, inclusi impianto eolici e fotovoltaici, elettrodotti ad alta e media tensione e tralicci con fondazioni nello specchio d’acqua, rappresenta una criticità nota per l’avifauna.

un tarabusino e un falco pecchiaiolo dopo le cure andate a buon fine sempre nel centro specializzato di Monastir. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Taglio delle tasse per il ceto medio»

Il viceministro Leo: la riduzione dell’Irpef coinvolgerà i redditi fino a 50mila euro 
La crisi

L’appello dell’Isola per Gaza: «Stop ai missili, siamo con voi»

Continuano in tutta la Sardegna le iniziative contro il «genocidio» 
Red. Pol. (Hanno collaborato F. Lai e G.L. Porrà)
Sanità

Neuropsichiatria negata ai bambini: accuse alla Regione

La Garante per l’infanzia: intervenga sul caso Lanusei 
Roberto Secci
L’intervista

«Io, l’eroe ragazzino della tragedia del Dornier»

Marco Sulis, cagliaritano, aveva quindici anni quando riuscì a mettere in salvo tutti i superstiti 
Piera Serusi