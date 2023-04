Fenicotteri, storica nidificazione 

Da trent’anni, ogni anno, arrivano dalla Spagna, dalla Francia, dal Nord Africa. Attratti da quel piccolo paradiso di canne e acqua, incuranti delle case che circondano lo stagno, si corteggiano, occupano zolle di terra e fango emerse, vecchi argini che diventano nursery a luci rosa. Si stringono gli uni agli altri e mettono al mondo i loro piccoli, i pulli. I fenicotteri regalano anche quest’anno un miracolo naturalistico unico al mondo. La prima volta era stata nel 1993, allora si era pensato che fosse un episodio isolato, invece continuano a scegliere l’argine del Bellarosa Maggiore di Molentargius per nidificare. «Un evento sempre straordinario», spiega Luisanna Massa, responsabile avifauna del Parco. «La cosa fuori dal comune non è tanto il numero delle uova deposte», per il momento meno di cinquemila (erano diecimila lo scorso anno), «ma il fatto che il fenomeno della nidificazione continui a ripetersi dopo 30 anni a Molentargius e questo rende il parco uno dei più importanti siti per la nidificazione nel Mediterraneo», sottolinea Vincenzo Tiana, presidente dell’Associazione per il parco.

La riproduzione

Gent’arrubia , gente rossa. Tutti insieme, a formare una comunità dalle lunghe zampe e dai colori smaglianti. Quanti sono? Sempre un esercito. «Sono circa settemila le presenze stabili», spiega l’esperta. Sono dappertutto, ogni angolo di Molentargius è colonizzato, condiviso con altri inquilini, garzette, aironi, volpoche, anatre, cavalieri d'Italia. «Le ventiseimila coppie nidificanti registrate nel 2017 sono un numero lontanissimo, ma si stima comunque di raggiungere i numeri dell’anno scorso quando furono circa diecimila», spiega ancora l’esperta. La nidificazione è cominciata prima di Pasqua, significa che nella prima settimana di maggio (dopo quattro settimane) nasceranno i primi pulli. Le nuove nascite metteranno in “allarme” i gabbiani che ricominceranno a mietere le prime vittime. Una predazione che insieme alle morti naturali contribuirà ad abbattere sensibilmente il numero dei pulli. Lo scorso anno il 40% dei pulcini riuscì a sopravvivere (circa 4000). «Ma un anno sono stati appena il 7%», spiega ancora la biologa del Parco.

I trampolieri

Ormai siamo così abituati a vederli i fenicotteri che quasi non ci facciamo più caso. Eppure lo spettacolo nel bacino di Cagliari è un caso unico al mondo: alle spalle del Poetto trovano il loro cibo preferito, l’artemia salina, un piccolo crostaceo che colora il loro piumaggio di rosa. Non si può dire che le coppie che si formano tra i canneti si dichiarino amore eterno, ma certo, durante la nidificazione si crea un forte legame. Una volta avvenuto l’accoppiamento, i fenicotteri si alternano nella cova delle uova, che non vanno mai abbandonate. «Come associazione seguiamo la nidificazione dal 1993», spiega Vincenzo Tiana, «e quell’evento straordinario e imprevedibile è stato il motore che ha dato la spinta alla creazione del Parco di Molentargius».