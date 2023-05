Fenicotteri rosa folgorati nei cavi dell’alta tensione 

Strage di fenicotteri rosa, anche quest’anno nello stagno di Santa Caterina a Sant’Antioco. Una cinquantina gli esemplari, a causa dei cavi conduttori dell’alta tensione perdono la vita, oppure rimangono gravemente feriti.

Da anni, soprattutto le associazioni ambientaliste, portano avanti il problema suggerendo soluzioni che sembrano non arrivare mai. La denuncia arriva da Salvatore Selis, fotografo amatoriale che più volte ha registrato la fine di decine di esemplari che hanno terminato il loro volo nei cavi dell’alta tensione. Terna, la società di gestione degli impianti elettrici sostiene che l’installazione dei dissuasori avrebbe ridotto dell’80 per cento il numero degli incidenti di questo tipo. «Nell’ultimo anno gli incidenti che hanno colpito gli uccelli migratori, in particolare il fenicottero rosa, si sono drasticamente ridotti. Siamo pronti a dimostrare i numeri effettivi - precisa Selis - con video e fotografie che documentano la strage di fenicotteri rosa».

La soluzione, più volte sollecitata dall’amministrazione comunale, non trova risposte nella predisposizione di un progetto per portare i cavi sotto terra. «A conti fatti - dice il sindaco Ignazio Locci - i fondi si potrebbero anche reperire, il punto è che Terna, da me più volte sollecitata ad oggi non ha dato risposte».

RIPRODUZIONE RISERVATA