Fenicotteri, nuovo “baby boom” 

Trentuno anni dopo, un altro baby boom. Hanno deciso di far nascere i loro piccoli qui, ancora una volta a Molentargius, e nidificato in quantità “industriale”. Attratti da quel piccolo paradiso di canne e acqua, si corteggiano, occupano zolle di terra e fango, vecchi argini che diventano nursery a luci rosa. I fenicotteri regalano anche quest’anno un miracolo naturalistico unico al mondo. Nel 1993 il primo grande spettacolare miracolo in rosa tra i palazzi e il traffico dell’Asse mediano, oggi si replica con numeri ancora una volta eccezionali: le previsioni dicono che ci saranno 9mila neo pulli. «Un evento sempre straordinario, di forte impatto», spiega Luisanna Massa, biologa e responsabile avifauna del Parco. «La cosa fuori dal comune è il fatto che il fenomeno della nidificazione continui a ripetersi dopo 31 anni, sempre a Molentargius», sottolinea Vincenzo Tiana, presidente dell’associazione per il Parco e questo rende il parco uno dei più importanti siti per la nidificazione nel Mediterraneo».

La nidificazione

Tutti insieme, uno accanto all’altro, formano una comunità dalle lunghe zampe e dai colori smaglianti. Quanti sono? Sempre un esercito. «Sono circa settemila le presenze stabili», spiega l’esperta. Questanno oltre il doppio, però. E infatti si vedono dappertutto, ogni angolo di Molentargius è colonizzato, condiviso con altri inquilini, garzette, aironi, cavalieri d'Italia. Le ventiseimila coppie nidificanti registrate nel 2017 sono un numero lontanissimo, «ma si stima comunque di raggiungere i numeri dell’anno scorso quando furono circa novemila», spiega ancora l’esperta. La nidificazione è cominciata prima di Pasqua, significa che in questi giorni (dopo quattro settimane) cominciano a nascere i primi pulli. Le nuove nascite metteranno in “allarme” i gabbiani che ricominceranno a mietere le prime vittime. Una predazione che insieme alle morti naturali contribuirà ad abbattere sensibilmente il numero dei pulli. Lo scorso anno il 50% dei pulcini riuscì a sopravvivere (oltre 4000). «ma è un numero che cambia di anno in anno», spiega ancora la biologa. «Solo dopo l’estate capiremo quale sarà il tasso di sopravvivenza».

Lo spettacolo

Dal 1993, Cagliari è teatro di meraviglie di questo genere, ma quest’anno lo spettacolo della gent'arrubia , il popolo rosso, è davvero straordinario. «Questo accade per una ragione sostanziale», afferma la biologa. «È segno della buona gestione del parco, di un presidio 24 ore su 24», garantito anche dalla presenza quotidiana del Corpo Forestale. «Anche la questione dei cani che minacciavano i fenicotteri», dice ancora l’esperta, «c’erano branco che arriva proprio sotto l’ecosistema: individuati subito dagli agenti della polizia municipale di Quartu, ultimamente molto attiva su questo fronte, sono stati immediatamente portati via».

Lo spettacolo nel bacino di Cagliari è un caso unico al mondo: alle spalle del Poetto trovano il loro cibo preferito, l’artemia salina, quel piccolo crostaceo che colora il loro piumaggio di rosa. Non si può dire che le coppie che si formano tra i canneti si dichiarino amore eterno, ma certo, durante la nidificazione si crea un forte legame. Una volta avvenuto l’accoppiamento, i fenicotteri si alternano nella cova delle uova. «Come associazione seguiamo la nidificazione dal 1993», spiega Vincenzo Tiana. «Quell’evento imprevedibile è stato il motore che ha dato la spinta alla creazione del Parco». ( ma. mad. )

