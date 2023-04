Fenicotteri, lo spettacolo della nidificazione 

Dal 1993 al 2023, trent'anni di nidificazione dei fenicotteri tra le sponde del parco di Molentargius. È il titolo della serie di appuntamenti organizzati per celebrare uno degli eventi naturalistici più suggestivi che si registrano nel bacino del Mediterraneo: la schiusa delle uova e la nascita dei pulli, all'interno dell'oasi protetta delle saline.

Da domenica prossima (ma anche il 7, il 14 e il 21 maggio) alle ore 17 sarà possibile avvistare le colonie nidificate dai punti di osservazione di Monte Urpinu. Il 10 e l'11 maggio, alla mattina, i protagonisti saranno i bambini con le animazioni di Gianluca Medas e Antonino Pirellas, mentre il 13 maggio ci sarà l'open day con il gruppo Karalis pink team che organizzerà una escursione nelle vie del parco .

Il 20 maggio, invece, è in programma la Giornata mondiale della Biodiversità: al mattino escursione con pon partenza dai Sali scelti per il Bellarosa Maggiore, mentre alle 17, nella sala conferenze “Helmar Schenk” è previsto un convegno con i protagonisti della stagione 1993 che racconteranno, con foto, l'esperienza fatta trent'anni fa con l'osservazione per 4 mesi delle colonie dal cavalcavia di via dei Conversi. Il 1 giugno, infine, una conferenza su “Molentargiuns nel Contesto Mediterraneo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA