Fenerbahçe, Orro  cerca il primo trofeo 

Il Sardegna Volleyball Challenge di Oristano è servito come prova generale, se non altro per abituarsi a sollevare trofei. Ma Alessia Orro e il Fenerbahçe sanno molto bene che la bellissima esperienza in terra sarda, con le utili sfide contro Panionios e Busto Arsizio, non può gareggiare per importanza con la partita che si giocherà oggi alle 18 ad Ankara, la prima ufficiale per la squadra gialloblù di Istanbul nella stagione di esordio della palleggiatrice di Oristano.

C’è in palio il primo trofeo femminile della stagione turca e l’avversaria e la blasonata Vakifbank. A Sa Rodia tutti pensavano che le due squadre turche si sarebbero trovate in finale ma quella di coach Giovanni Guidetti era stata inaspettatamente sconfitta da Busto Arsizio in semifinale e poi anche dal Panionios in finale. Certo, con la fuoriclasse Tijana Boskovic a bordo campo col ghiaccio sulla caviglia tutto si complica, ma la sconfitta aveva fatto scalpore.

Adesso si fa sul serio e Alessia, accolta come una star sulle rive del Bosforo, vuole cominciare a dar seguito al proprio piano: «Con la Nazionale ho vinto tutto, adesso vorrei farlo con il club», le sue parole. Oggi prima possibilità, poi domenica scatterà la Sultaniar Ligi, con la prima sfida sul campo dell’Aras Kargo.

