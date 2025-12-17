VaiOnline
Cultura.
18 dicembre 2025 alle 00:30

Femminilità e leggerezza in una mostra 

È un’esposizione che esplora l’archetipo femminile e il tema della leggerezza: la firma è di dodici artiste e dell’associazione Culturale Artistica Tribu. Lo scorso 13 dicembre, ad Oristano, è stata inaugurata la mostra collettiva “M-Aria: Icone, Identità, Echi” a cura di Ivana Salis. Si trova all’interno dello Spazio M’Arte, in via Cagliari al civico 275. La mostra sarà visitabile con ingresso libero fino al 20 febbraio 2026.

Per tutta la durata lo spazio ospiterà un ricco programma di eventi tra cui presentazioni di libri, poesie, teatro, performance, arte-terapia e convegni tematici. Le artiste in mostra sono Mariagrazia Medda, Mariagrazia Tuveri, Alessandra Raggio, Genoveffa Serra, Enya Idda, Emanuela Cau, Daniela Nobile, Elena Achilli, Marina Desogus, Carla Monni, Valeria Troncia e Animateria. È grazie a loro che la leggerezza prende forma. Come raccontano gli organizzatori, «M-Aria è una mostra che gioca con il doppio senso del nome — Maria come archetipo femminile, Aria come sostanza impalpabile — e ne fa un piccolo esercizio di poesia visiva. Le artiste coinvolte trasformano questa leggerezza in materia, costruendo un percorso fatto più di risonanze che di dichiarazioni».

