Femminile e under 19, la Sardegna avanza  

Iniziano oggi i quarti di finale del Torneo delle Regioni di calcio a 5. Dopo la fase a gironi la Sardegna si è qualificata alla fase a eliminazione diretta con la rappresentativa femminile e con l'Under 19. Lasciano invece la Calabria l’Under 15 e l’Under 17. Alle 15 di oggi la femminile di Tuveri affronterà il Lazio. Alle 17.30 sarà il turno dell’U19 di Perdighe contro il Friuli Venezia Giulia. In palio ci sono le semifinali.

Il Torneo delle Regioni era iniziato in modo perfetto per la Sardegna con quattro vittorie conquistate all’esordio dalle quattro rappresentative contro la Liguria. L’Under 15 e l’Under 17 avevano battuto i rispettivi avversari per 5-4, la femminile per 5-3 e l’Under 19 per 6-3. La seconda giornata contro il Molise ha visto le prime battute d’arresto. L’U15 ha pareggiato 4-4, mentre l’U17 ha perso 8-2, compromettendo la qualificazione. Hanno vinto la femminile e l’U19, rispettivamente 3-1 e 4-0, conquistando i quarti di finale con una giornata d’anticipo.

L’ultima giornata

Per l’eliminazione delle due rappresentative più giovani è stata decisiva l’ultima giornata contro la Sicilia. All’U15 bastava un pareggio per andare ai quarti, ma la beffa è arrivata nell’ultimo minuto con il gol siciliano del 4-3. Serviva un’impresa all’U17, che si è arresa 8-5. La femminile si è imposta per 5-0, chiudendo la fase a gironi a punteggio pieno. Indolore il ko dell’U19 per 5-3. Oggi si torna in campo per i quarti di finale.

