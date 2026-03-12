VaiOnline
Palermo.
13 marzo 2026 alle 00:40

Femminicidio Zinnanti, l’ex confessa: «Sono stato io, mi aveva denunciato» 

Palermo. «L'ho uccisa io». Non ha neppure provato a negare Santino Bonfiglio, il 67enne fermato ieri per il femminicidio dell’ex compagna, Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate, lunedì notte. Comparso in carcere davanti al gip di Messina e alla pm ha confermato quanto aveva già raccontato alla polizia martedì. «Sono andato a casa di Daniela perché mi aveva denunciato e volevo discutere delle cose che aveva riferito. Poi abbiamo litigato», ha detto.

Ma la versione di Bonfiglio, autista in una ditta di trasporto animali, è in totale contrasto con mesi di aggressioni, botte e umiliazioni subite dalla vittima e da lei denunciate almeno due volte. Il giudice non ha ancora provveduto sulla convalida e sulla richiesta di misura avanzate dalla Procura. Proseguono le indagini sull’omicidio: gli agenti stanno continuando a ricostruire la dinamica del delitto (l’arma era stata trovata martedì in un cassonetto dell'immondizia) e la relazione tra i due.

