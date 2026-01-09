VaiOnline
San Sperate.
10 gennaio 2026 alle 00:11

Femminicidio, Sollai in Appello il 20 marzo 

È stata fissata al 20 marzo l’udienza in Corte d’assise d’Appello a Cagliari per Igor Sollai, condannato in primo grado all’ergastolo con un anno di isolamento diurno per l’omicidio di Francesca Deidda.

Il presidente della Corte Giovanni Lavena, ha fissato l'udienza alle 9.30 convocando l’imputato, difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, oltre che le parti civili: il fratello della vittima, Andrea Deidda, patrocinato dall'avvocato Gianfranco Piscitelli e gli zii, rappresentati dai legali Pamela Marianna Piras, Elisabetta Magrini e Roberto Pusceddu.

«Come ci aspettavamo, la Corte ha fissato con particolare celerità la data dell'udienza di discussione dell'appello», commentano i legali che assistono l’autotrasportatore, condannato in primo grado al carcere a vita. «Continueremo a confrontarci con il nostro assistito in carcere per approfondire gli aspetti affrontati nell'impugnazione, in modo da prepararci e integrare eventualmente le argomentazioni esposte. Come anticipato nelle precedenti fasi, abbiamo contestato la sussistenza di tutte le aggravanti contestate, e chiederemo che la pena venga ridotta di conseguenza».

Stando al ricorso dei difensori, Sollai non avrebbe premeditato il femminicidio della moglie, avvenuto il 10 maggio 2024 a San Sperate. Il delitto, sostengono i legali, si sarebbe consumato al culmine di una lite nell’abitazione della coppia, dove l’uomo avrebbe colpito la 42enne alla testa con un oggetto appuntito provocandone la morte, per poi nascondere il corpo lungo la Vecchia Orientale, nei pressi del ponte romano che porta a San Vito. Di opinione diversa sia le parti civili che il pm titolare delle indagini, il sostituto procuratore Marco Cocco, che aveva scoperto con i carabinieri delle ricerche sui social che farebbero pensare a un piano per sbarazzarsi del cadavere della donna. (fr. pi.)

