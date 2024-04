Femminicidio, il 21enne dice sì all’estradizione Si difende dalle accuse: «Non ho ucciso io Auriane»  

Aosta . «Non ho ucciso io Auriane». Sohaib Teima dal carcere di Grenoble, in Francia, nega tutto. Il ventunenne di Fermo dice di non essere stato lui ad aver tagliato la gola alla sua compagna. Auriane Nathalie Laisne, di Lione, un anno più grande, è stata trovata morta in una chiesetta diroccata in Valle d’Aosta il 5 aprile scorso. Ieri il giovane ha incontrato in carcere il suo avvocato francese, Julien Paris. A lui ha raccontato una versione dei fatti alternativa a quella dell’omicidio premeditato per il quale è gravemente indiziato dalla Procura di Aosta. Intanto il ragazzo ha dato l’assenso all’estradizione in Italia. Domani comparirà davanti ai giudici di Grenoble. Dovranno decidere se consegnarlo alla giustizia italiana, dopo un mandato d’arresto europeo. Vittima francese, presunto carnefice italo-egiziano: sulla decisione dei magistrati, attesa entro sette giorni, pesano più fattori. Uno su tutti l’eventuale richiesta del procuratore di Grenoble di processare il giovane per omicidio. Oltralpe gli inquirenti hanno aperto un fascicolo analogo a quello della procura di Aosta: il femminicidio potrebbe essere considerato come l’atto finale dei maltrattamenti per i quali il ragazzo era già a processo in Francia, e la procedura per l’estradizione complicarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA