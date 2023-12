Femminicidio, Fandaj non parla 

Treviso. Resta in carcere Bujar Fandaj, l’imprenditore kosovaro di 41 anni di Altivole, in provincia di Treviso accusato dell’omicidio a coltellate di Vanessa Ballan, la 26enne aggredita a morte nella sua abitazione di Riese Pio X due giorni fa. Il Gip di Treviso ha convalidato il fermo operato la sera del delitto da parte dei carabinieri, e ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere. Confermata l’ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato, il giudice ha ritenuto che al momento del fermo fosse ravvisabile il pericolo di fuga e le esigenze cautelari di reiterazione del reato. Fandaj ha proseguito nel suo silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, assistito dalle avvocate Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli. Per quanto riguarda la valutazione «confessoria» data dalla Procura alla telefonata fatta da Fandaj prima di venire arrestato, secondo le avvocate «è certo che ci sono moltissimi elementi da chiarire». Oggi è prevista l’autopsia sul corpo di Vanessa.

