Femminicidio, Fadda non si presenta in aula 

Sta male in carcere e non si presenta in aula: Francesco Baingio Douglas Fadda, 47 anni, condannato all'ergastolo per il femminicidio della compagna, Zdenka Krejcikova, ancora una volta non si è seduto davanti ai giudici della Corte d'appello di Sassari. E così è saltata l’udienza di avvio del processo di secondo grado del delitto di Sorso. Stando alle comunicazioni arrivate ai magistrati, Fadda, difeso dal penalista Lorenzo Galisai, sta effettivamente male per un problema (una infezione alla bocca) che gli impedisce di parlare. Il difensore non ha voluto rilasciare dichiarazioni su quanto è avvenuto, ma esclude categoricamente che si tratti di una tecnica dilatoria. Galisai dice: «Ma quali scuse, non c’è alcuna ragione, il mio assistito sta male e non ha motivi diversi per non presentarsi in aula. Ricordo che è sempre stato presente a tutte le fasi del processo».

La Corte ha dato il via libera al differimento del’udienza del 29 maggio prossimo e ha disposto la partecipazione dell’imputato in videoconferenza dal carcere di Bancali. È la terza volta che un'udienza slitta per le precarie condizioni di salute di Francesco Baingio Douglas Fadda. Zdenka Krejcikova, 41 anni, Il 15 gennaio del 2020 venne ferita con un coltello in un bar di Sorso e morì dopo una lunga agonia in un appartamento di Ossi, dove Fadda l'aveva abbandonata, prima di allontanarsi con le due figlie gemelle della vittima. Il tribunale di Sassari lo ha condannato all'ergastolo per omicidio volontario premeditato, con l’aggravante della tortura.

