Femminicidio, ergastolo confermato 

È apparso rassegnato Massimiliano Farci ieri mattina, non ha reagito alla lettura della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Sassari: ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno. I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna dell’uomo, 56 anni, di Assemini, per il femminicidio di Speranza Ponti, la sua compagna. Il corpo della donna, 49 anni, venne ritrovato alla fine di gennaio del 2020 nelle campagne di Alghero. Farci, stando alle indagini, ha ucciso la compagna perché aveva ricominciato a sentirsi con l’ex marito, Manlio Prainito, e perché la donna gli aveva chiesto di restituirgli dei soldi. La Corte d’Assise di Appello (presidente Maria Teresa Lupinu) ha accolto le richieste del pm Angelo Beccu e delle parti civili (Stefano Carboni e Edoardo Mette). Se la sentenza di ieri dovesse passare in giudicato, Massimiliano Farci avrà due ergastoli a carico. Oltre a quello per il delitto Ponti, anche il “fine pena mai” per l’omicidio dell’imprenditore Renato Baldussi (1999, la vittima era di San Sperate). Farci nel dicembre del 2019 era in semilibertà proprio nell’ambito delle misure legate al precedente ergastolo.

L’ex marito della vittima

La Corte d’Assise di Appello di Sassari ha assolto Farci dall’accusa di furto dei telefonini della vittima. Mentre è stata confermata la responsabilità nell’utilizzo delle carte di credito di Speranza Ponti. Ma la decisione di un certo rilievo, collegata al contenuto principale della sentenza di ieri, è un’altra. Riguarda Manlio Prainito, l’ex marito della vittima. L’uomo, parte civile nel processo e rappresentato dall’avvocato Edoardo Morette, nel processo di primo grado aveva chiesto di essere risarcito e si considera una delle parti lese. Ma i giudici della Corte d’Assise di Sassari avevano respinto la richiesta. La Corte presieduta da Maria Teresa Lupino, ha invece stabilito che Prainito ha diritto di essere risarcito. Perché era separato da tempo da Speranza Ponti, ma il legame affettivo era rimasto. Non solo, Farci avrebbe ucciso la compagna dopo avere trovato un messaggio nel telefono della donna, qualche parola rivolta da Speranza all’ex marito. Per la Corte Prainito, pur essendo separato, non può essere escluso dal tema dei risarcimenti.

Isolamento

Il pm Angelo Beccu ha ottenuto il risultato sul quale aveva lavorato, mentre l’ergastolo appariva scontato non lo era la misura dell’isolamento diurno. La sentenza di ieri, sul punto, accoglie la linea del pm. Il ricorso in Cassazione del difensore, Daniele Solinas, appare quasi certo.

