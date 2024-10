Femminicidio, emergono altri indizi 

La presenza delle due piante di viburno lucido e, poco lontani, dei vasi di plastica che le contenevano, marcati dai codici a barre che hanno permesso di risalire a quando e da chi sono stati acquistati non sarebbero gli unici indizi di colpevolezza a carico di Igor Sollai, l’autotrasportatore 43enne indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della moglie Francesca Deidda. «Piante, reti, fascette, bombolette di vernice, vendita dell’auto, finti messaggi, depistaggi: sono troppi gli elementi che combaciano», dice l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che tutela Andrea Deidda, il fratello della vittima.

Le fascette serracavi

Il Reparto di investigazioni scientifiche (Ris) e il Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei carabinieri non si sono concentrati soltanto sulle piante di viburno lucido, caratterizzate da una rapida crescita, messe a dimora proprio a fianco del corpo senza vita di Francesca, ritrovato a luglio nelle campagne di San Priamo. Fra gli altri dettagli nel luogo della tragica scoperta che non hanno lasciato indifferenti gli investigatori c’è una rete, fissata alla vegetazione con delle fascette serracavi in plastica, che delimitava l’area e impediva l’accesso. Le immagini di quelle fascette erano andate in onda in un programma Rai lo scorso luglio.

Altre fascette, probabilmente di quello stesso tipo, sarebbero saltate all’occhio attento degli investigatori anche all’interno dell’abitazione coniugale di San Sperate dove, sopra un divano, Francesca, originaria di Elmas, era stata colpita diverse volte con un martello da lavoro, fino alla morte.

L’auto in vendita

Salta fuori anche un ulteriore elemento: ad agosto, un mese dopo il suo ingresso nel carcere di Uta, Igor Sollai avrebbe conferito una “procura speciale a vendere” al padre Ignazio che avrebbe pubblicato un annuncio sul sito Subito.it. L’oggetto da alienare era l’auto nuova di proprietà di Igor: l’acquirente, secondo l’avvocato Piscitelli, sarebbe la madre dello stesso.

Quale la motivazione della vendita? Il legale avanza due ipotesi: la prima, che al suo interno ci fossero ulteriori indizi; la seconda, la necessità di incassare dei soldi per sostenere le spese legali. Lo stesso giorno in cui era scattato il fermo a carico di Igor Sollai, ricorda inoltre Piscitelli, suo padre Ignazio era entrato (non da solo) nell’abitazione dov’è avvenuto delitto, posta sotto sequestro, violando i sigilli.

Ottimismo

Se il pm Marco Cocco, titolare dell’inchiesta, starebbe valutando di chiedere al Gip il giudizio immediato, saltando l’udienza preliminare, Piscitelli ostenta ottimismo: «Sono soddisfatto del risultato del lavoro di Ros, Ris, Compagnia dei carabinieri di Iglesias e magistratura. Non vediamo l'ora che venga fatta giustizia per Francesca, con identificazione certa e condanna esemplare per chiunque si sia reso responsabile di tale efferato delitto, pur nel rispetto della tanta sbandierata presunzione di innocenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA