Femminicidio di Viadana, oggi i Ris nel garage dell’orrore 

VIADANA. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per chiarire la dinamica del delitto di Maria Campai, la 42enne trovata cadavere venerdì scorso a Viadana sette giorni dopo la sua scomparsa. Lo studente 17enne accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere sarà sottoposto, nel carcere Beccaria di Milano, all’interrogatorio di garanzia da parte della Procura dei minori di Brescia.

Sarà l'occasione per ribadire la confessione del delitto resa, di fatto, indicando ai carabinieri il luogo in cui aveva nascosto il cadavere, sotto foglie e arbusti, dopo l'assassinio avvenuto nel garage di famiglia, dove il ragazzo aveva avuto un rapporto intimo con la donna, contattata su una chat di incontri a pagamento. Proprio nel box, sempre oggi, i Ris compiranno un accurato sopralluogo alla ricerca di altre tracce del delitto.

Nell'interrogatorio il 17enne potrebbe anche spiegare che cosa sia accaduto e cosa lo abbia spinto, lui appassionato di arti marziali e assiduo frequentatore di una palestra a Viadana, a uccidere, pare a mani nude, la 42enne. Quel che emerge dai dispositivi digitali sequestrati dai carabinieri ribalterebbe l'immagine da bravo ragazzo che tutti avevano di lui: il giovane avrebbe invece una doppia personalità, che sui social o nei giochi elettronici appare ora sconcertante. «Volevo sapere cosa si prova ad ammazzare una persona», avrebbe detto agli investigatori dopo l’arresto; e i carabinieri avrebbero scoperto che consultava siti di arti marziali in cui si spiegava come uccidere una persona a mani nude, come lui stesso chiedeva ai motori di ricerca. Su altri social mostrava ammirazione per Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. E che ci sia molto da scavare nella sua mente lo dimostra anche il comportamento immutato a scuola e a casa, la vita normalissima condotta nei sette giorni in cui si cercava Maria Campai dappertutto, con i cani molecolari, appelli in tv e manifesti affissi in tutto il paese.

