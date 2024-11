Femminicidio, conferenza con gli esperti 

Si è tenuta ieri mattina, nella Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, una conferenza sulla violenza di genere dal titolo “Femminicidio: una violenza definita di genere”. Sono stati tre gli interventi che hanno contraddistinto il convegno. Il primo del pedagogista, esperto in psicologia giuridica e criminologia Sergio Usai, il secondo del medico legale Maria Rita Pittau e il terzo curato dalla psicologa della scuola allievi Ludovica Iale. «È stato un percorso - ha spiegato quest’ultima - per capire le dinamiche che caratterizzano questa tematica, per approfondire gli aspetti legati al comportamento da adottare nella specificità dei casi da affrontare». Un tema fondamentale per chi, una volta al lavoro nell’arma, si troverà ad affrontare casi concreti. Alla conferenza hanno partecipato il Comandante della Scuola allievi, Giulio Duranti, la coordinatrice del convegno, la pedagogista Stefania Usai e le autorità amministrative della città.

