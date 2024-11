Femminicidi, un 2024 da dimenticare 

Francesca è solo l’ultima. Francesca Deidda, uccisa a maggio da suo marito Igor Sollai che solo l’altro giorno ha confessato. Ma prima di lei, in Sardegna, figli e mariti hanno tolto il respiro, per sempre, a madri e mogli. A Maria Atzeni, Maria Dolores Cannas e Ignazia Tumatis. È il 2024 drammatico dei femminicidi nell’Isola: quattro donne morte ammazzate, più 300 per cento rispetto al 2023.

L’appuntamento

Domani 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Era il 1999 quando l’Onu decise di rendere omaggio alle tre sorelle Mirabal che nel 1960 vennero violentate e trucidate perché nella loro Repubblica Dominicana si opponevano al dittatore Trujillo. Una mattanza di genere. Ma prima di tutto politica. Oggi, invece, il sangue scorre tra le mura domestiche. Di continuo. Nell’Isola si è passati da un’unica vittima nel 2023 – Chiara Carta, l’adolescente condannata a morte da sua madre -, ai quattro femminicidi di questo 2024 (non ancora finito). Ma sono ventotto quelli che si contano negli ultimi sette anni. Dietro, appunto, la mano di un uomo. Che in tutta Italia ha già fatto contare 99 massacri. Una media di uno ogni tre giorni.

L’incubo in numeri

In Sardegna un solo dato fa appena meno paura rispetto al resto d’Italia: l’incidenza delle violenze sessuali è di 9,37 casi ogni 10mila abitanti, sotto rispetto all’11,18 di media nazionale. Su tutte le altre articolazioni dell’orrore contro le donne è un bollettino di guerra quello che arriva da Istat, sindacati e collettivi. Anche sul fronte dell’occupazione femminile. La portata e l’avanzata del fenomeno si ricava pure dalle chiamate al 1522, il numero anti-violenza: nel 2022 sono state 664 le donne sarde che hanno chiesto aiuto. Ma per il 74 per cento non hanno sporto denuncia. Per il timore di peggiori ritorsioni. Violenza fisica (39% dei casi) e psicologica (37%) quasi si sono equivalse. Al 12 per cento quella sessuale.

Penalizzate sul lavoro

Alle donne non va meglio con la busta paga, quando c’è. La fotografia impietosa l’ha scattata Francesca Nurra, la segretaria regionale di Cgil con delega alle Politiche di genere. «Secondo i dati del nostro Centro studi regionale, il tasso di occupazione femminile si ferma al 49,1 per cento, mentre quello maschile è il 63». C’è dell’altro: «La Sardegna è ai primi posti della classifica nazionale anche per i part time involontari: li subiscono il 16,1 per cento di uomini e il 23,4 di donne». Non va meglio sulle retribuzioni, che offrano ancora uno spaccato carico di discrasie. «L’Inps certifica che nel settore privato dell’Isola le donne guadagnano al giorno 64,2 euro (77,6 la media nazionale) contro gli 83,8 euro degli occupati maschi (104,4 in Italia)», spiega ancora Nurra.

La manifestazione

A Roma migliaia di donne hanno risposto alla chiamata di “Non una di meno”, corteo transfemminista partito dal piazzale Ostiense. «Siamo tornate in piazza per essere nuovamente marea e costruire quella potenza che può cancellare e disarmare il patriarcato dalle nostre vite». Quello stesso che per Giuseppe Valditara «è finito», ha detto nei giorni scorsi il ministro, la cui foto è stata bruciata in segno di protesta prima del corteo. «Questo è un Governo patriarcale, non basta una premier donna», hanno tuonato le organizzatrici nel punto stampa. «Le parole di Valditara confermano l'urgenza di manifestare. Il patriarcato esiste, non è ideologia e il razzismo istituzionale non è la risposta. L'assassino, il violento, l'abusante sono figli della nostra società e hanno quasi sempre le chiavi di casa».

Nuovo progetto

A Roma continuerà la sperimentazione di un dispositivo collegato con la centrale operativa dei carabinieri per dare un allarme immediato nel caso di aggressioni. Il progetto si chiama “Mobile angel”. Si tratta di smartwatch che metteranno al polso le donne vittime di atti persecutori o di violenza. L’iniziativa ha preso avvio a Napoli, poi è stata la volta di Torino, Milano e Ivrea. Con quelli della Capitale gli orologi salva-vite arriveranno a quota 71.

RIPRODUZIONE RISERVATA