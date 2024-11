Femminicidi, nell’Isola una brusca impennata: «Fermiamo il massacro» 

C’è un momento, ogni dieci minuti, in cui il silenzio è interrotto da un femminicidio: una donna, in qualche parte del mondo, viene uccisa da chi diceva di amarla. È una ferita che non si rimargina, un dato che pesa come un macigno e che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, impone una riflessione urgente e collettiva. In Sardegna, dove il 2024 è stato segnato da un drammatico incremento dei femminicidi, si è scelto di parlare di questa piaga attraverso l’iniziativa “Nessuno è straniero all’Umanità”, promossa dall’assessorato regionale al Lavoro con Crei–Acli e Acli Sardegna. Diverse le iniziative organizzate dall’Acli ieri nelle principali città dell’Isola per fare “rumore”.

I dati

A fornire un quadro drammatico della realtà è stata Vania Statzu (Crei- Acli). Il bilancio è doloroso, in Sardegna come in Italia, dove nel 2024 già più di cento donne sono state vittime di femminicidio. «Un numero che continua a crescere e quindi un dato va continuamente aggiornato», precisa la ricercatrice. L’Isola, ancora scossa dall’efferato femminicidio di Francesca Deidda, non fa eccezione. Sei donne sono state uccise nel 2024, un numero che, come sottolinea Statzu, conferma che nella maggioranza dei casi (90%) l’aggressore sia una persona conosciuta dalla vittima, un familiare o un partner.

L’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, ha definito questo momento un «giorno triste per la Sardegna. Con un’impennata dei femminicidi rispetto all’anno precedente, i dati non lasciano spazio all’indifferenza. Questi numeri ci obbligano a riflettere sugli strumenti che dobbiamo mettere in campo per fermare questo massacro», dichiara l’esponente della Giunta Todde.

Le ragioni

Non solo femminicidi, punta dell’iceberg di una violenza che trova radici profonde nella negazione spesso economica e psicologica delle vittime: la psicoterapeuta Simona Murtas, della Caritas Diocesana, ha acceso i riflettori su una delle forme più subdole di violenza, quella legata alla tratta di esseri umani. «Queste donne vivono una condizione di totale sottomissione, resa ancora più devastante dall’ambiguità che impedisce loro di riconoscersi come vittime», spiega Murtas. Prostituzione, lavoro forzato, accattonaggio: le sfaccettature dello sfruttamento sono molteplici, ma tutte accomunate dalla sistematica privazione della dignità e della libertà.

La giornata comunque non si è limitata alla denuncia. L’iniziativa “Nessuno è straniero all’Umanità” ha voluto rappresentare un punto di partenza per un cammino che porti a un cambiamento culturale radicale. Educazione, ascolto e azione collettiva sono stati i temi centrali. «La strada non sarà semplice, ma siamo in tante e siamo in tanti, guidati dal principio cardine della libertà, e impegnati per tentare di scardinare i pregiudizi, per tentare di bloccare sul nascere i comportamenti discriminatori in tutti i contesti. Nonostante i continui attacchi e i bastoni tra le ruote, porteremo avanti con tenacia questa battaglia affinché ciascuno possa vivere liberamente e senza paura», ribadisce l’assessora Manca.

