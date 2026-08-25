Feltrinelli, il ribelle raccontato da Toffolo 

Nuovo appuntamento in arrivo nel programma del Festival Si muove la città. Domani il “pistino” di via Rockefeller, palestra per generazioni di pattinatori e skaters cagliaritani, ospiterà uno degli appuntamenti più originali del cartellone con Davide Toffolo, Giulio D’Antona: Giangiacomo Feltrinelli Rivoluzione permanente, un incontro tra fumetto, letteratura, musica e impegno civile dedicato alla figura del celebre editore che ha segnato la storia culturale italiana del Novecento. Uno spettacolo costruito attraverso lo studio approfondito di libri, testimonianze, documenti, sulla figura di Giangiacomo Feltrinelli, narrando per immagini e parole alcuni episodi chiave della sua vita: la pubblicazione del Dottor Živago, la battaglia contro la censura per Tropico del Cancro, la fondazione della biblioteca e della casa editrice, nella convinzione che attraverso i libri fosse possibile costruire le fondamenta di una rivoluzione permanente.

Lo spettacolo

La narrazione prende forma direttamente dalla voce dell'editore, utilizzando lettere, interviste e documenti autentici. Davide Toffolo è tra i più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo, creatore della serie Cinque Allegri Ragazzi Morti e voce della band Tre Allegri Ragazzi Morti. Giulio D’Antona, giornalista, è autore e divulgatore culturale tra i più apprezzati della nuova generazione.Subito dopo il palco ospiterà il live di due band che rappresentano in maniera diversa il sottosuolo della musica in città: i Lasbreath, band navigata del panorama hardcore con alle spalle diversi tour europei e delle performance live davvero molto potenti; oltre a loro sul palco saliranno i Fangosberla, formazione recente che si unisce ad una nuova onda musicale italiana ed europea.

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