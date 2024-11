Feltri: sparerei in bocca ai musulmani 

Ogni tanto si scusa, come ha fatto col sindaco Nicola Fiorita dopo aver detto che l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis «era vestita come una cameriera di Catanzaro». Non si sa se lo farà ora che, parlando alla “Zanzara” su Radio 24 della morte del 19enne Ramy Elgaml e delle successive proteste al Corvetto, ha definito i musulmani «razze inferiori» a cui «sparerei in bocca». A 81 anni Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale e consigliere lombardo di FdI, torna a far infuriare i dem, che chiedono le dimissioni dal Consiglio regionale. E l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia si riserva di agire legalmente per queste frasi «di una gravità inaudita che incitano alla violenza fisica e all’uccisione, che minano la convivenza civile e istigano all’odio razziale».

RIPRODUZIONE RISERVATA