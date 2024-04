Fellini, il circo e un grande amore 

inviato

Decimomannu. Lei aveva 14 anni, lui 17. Si incontrarono per la prima volta a Cagliari nel 1963. Ginetto Cagna era arrivato in città con il circo e una sera in un locale cittadino vide Rosita Pani, figlia di un lanciatore di coltelli che in quei giorni si esibiva nel capoluogo con la sua compagnia. Lui restò colpito dalla bellezza della ragazza, ma non successe niente. L’anno seguente le loro vite si incrociarono nuovamente in Sicilia. Nel frattempo i loro genitori vennero ingaggiati dal circo Orfei. Lui la corteggiava senza tregua, ma lei non ne voleva sentire. «Non ho provato alcuna attrazione – racconta Rosita, 75 anni e un bellissimo sorriso – lui non m’interessava per niente». I genitori dei due cercano di stroncare sul nascere la relazione.

Nasce l’amore

«Mio padre – racconta lei – era molto geloso». «Ero innamoratissimo e determinato. Una volta per incontrarla sono andato in macchina da Milano a Pesaro», racconta Ginetto, 78 anni. Alla fine sboccia l’amore tra il giovane contorsionista e la bellissima Rosita che si esibiva in uno spettacolo equestre e con il padre che lanciava i coltelli. «Era molto bravo – ricorda la donna – amava creare suspense e rischiava molto. Durante uno spettacolo sono stata colpita leggermente alla tempia. Mi padre, il cui nome d’arte era Bufalo Bill Cucè, faceva anche un numero con le pistole. Una volta rimasi ferita alla gamba». Anche Gino si esibiva con il padre Amleto. «Facevo il contorsionista – ricorda – e durante lo spettacolo sbucavo fuori da un piccolo baule. Con papà ci esibivamo anche come clown. Una scena dello spettacolo è finita nel celebre film “I Clown” di Federico Fellini». Ginetto e Rosita ricordano il regista con grande affetto. «Me lo presentò Nando Orfei – ricorda la donna – era molto cortese e simpatico. Il mondo del cinema era molto legato con quello del circo. Ho recitato in teatro con Vittorio Gassman e conosciuto Anita Ekberg». Anche Ginetto ha avuto qualche esperienza nel grande schermo e nella pubblicità (ha partecipato allo spot di una nota marca di caffè con Liana Orfei), ma è sempre rimasto fedele al circo. «Era il nostro mondo, la nostra vita. Ci siamo esibiti in tutta Europa, siamo stati ospiti di principi arabi e importanti personalità internazionali». Rosita racconta che negli anni d’oro faceva tre spettacoli al giorno e la notte con altri artisti si esibiva nei night club: «Non si dormiva mai, ma eravamo felici. Ci sono stati anche momenti di paura quando una volta dal circo scappò un leone. Il maltempo creava sempre grossi problemi. Ricordo che a L’Aquila durante una nevicata il tendone stava per crollare»

La svolta

La vita da girovaghi si interrompe nel 1976. I due si sposano e nasce Max. «In quel momento – racconta Rosita – ho deciso di lasciare il circo per stare vicina a mio figlio. Siamo tornati in Sardegna a Decimomannu, dove già viveva mia madre che gestiva il luna park “Rossi”. Il primo impatto è stato terribile. Sono rimasta un anno chiusa in casa». Anche per Ginetto, originario di Parma, l’arrivo nell’Isola lasciò il segno. «Era come se mi avessero chiuso in un ospizio, ma poi con il passare del tempo le cose sono cambiate». Max cresce e l’azienda si ingrandisce. «Siamo stati i primi a portare in Sardegna il brucomela e la giostra per i bambini – ricordano – dopo la pandemia abbiamo deciso di non lavorare più, anche se cerchiamo di aiutare i nostri parenti che gestiscono alcuni luna park». Lo sguardo di Gino e Rosita si illumina quando parlano di Marti, il nipote 23enne figlio di Max (scomparso in un incidente sulla 130): «Ha seguito la tradizione familiare, gestisce un parco dei divertimenti e fa il rapper». Ginetto e Rosita oggi viaggiano e trascorrono le loro giornate nella grande casa di Decimomannu. Sessant’anni di amore. La storia continua. Altro giro, altra corsa.

