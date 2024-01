Feller domina in slalom bravo sala: ottavo posto 

Mentre nello speciale donne di Kranjska Gora - con un fondo molto rovinato da pioggia e neve - le azzurre sono affondate, nella gara uomini di Adelboden l'Italia dello sci è tornata almeno per un po' a sognare grazie al brianzolo Tommaso Sala, ottimo terzo dopo la prima manche. Poi, alla fine, sulle nevi svizzere le cose non sono andate come i tifosi italiani speravano ma resta la beneaugurante prova. L'austriaco Manuel Feller - 31 anni, quarto successo in carriera e secondo stagionale con cui consolida il primato nella classifica di disciplina - ha vinto in 1’52”62 un più che mai tiratissimo slalom speciale di cdm di Adelboden. Miglior azzurro il 28enne lombardo di Casatenovo in quel di Lecco (1’53”14), poi Tobias Kastlunger 16° (1’54”40).

A Kranjska si è imposta la slovacca Petra Vlhova con la campionessa Usa Mikaela Shiffrin finita a sorpresa subito fuori. Nessuna azzurra invece è riuscita ad entrare tra le 30 della 2ª manche.

