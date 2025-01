Felici va oltre San Siro: «Posso ancora crescere» 

Se l’esordio da titolare in Serie A di Mattia Felici era stato più che positivo, domenica scorsa a Monza, la sua prima volta a San Siro si può dire che sia andata ancora meglio. Una prestazione spettacolare, anche (ma non solo) per come ha creato dal nulla l’azione del pari di Zortea: sul recupero palla ha lasciato sul posto Fofana, con un’accelerazione strepitosa, e ha avuto la lucidità per servire il compagno che ha incrociato per l’1-1. «So di aver fatto una gran partita, ma posso ancora crescere e dare molto di più», la valutazione sia sulle sue qualità sia sulla sua prestazione. «Sapevamo di affrontare una grandissima squadra, il pareggio qui ci rende molto contenti. Siamo stati bravi: penso che, se non avessimo segnato subito dopo il loro gol, non saremmo più riusciti a pareggiarla».

Bis concesso

Fino a sette giorni fa, Felici non aveva mai giocato in Serie A e il suo bilancio diceva 180’ sparsi in otto presenze. Nelle ultime due ha giocato 156’ (ottimi) e, ora che si è preso una maglia da titolare, non vuole più lasciarla: «La panchina l’ho sofferta lo stesso, ma adesso sto giocando con continuità e spero di continuare così», segnala. Avrebbe anche potuto completare la serata in maniera perfetta, se non fosse che Maignan gli ha impedito di sbloccare il risultato con una parata straordinaria sullo 0-0: «Mi sarebbe piaciuto fare il primo gol al Meazza, ma è stato bravissimo lui».

Gli obiettivi

«Era il mio sogno giocare a San Siro, non ero mai venuto qui», indica Felici nel dopogara. E non è l’unico traguardo che ha raggiunto. «Volevo giocare in Serie A, adesso che ci sono devo essere bravo a dimostrare che posso starci. Posso ancora migliorare, per esempio dal punto di vista tecnico col piede sinistro». Ma l’orizzonte è già puntato a domenica prossima, e a uno scontro diretto che per lui sarà anche una gara da ex: «Abbiamo iniziato bene il 2025, ma adesso c’è una sfida importantissima contro il Lecce. E dobbiamo prepararla come fatto in queste ultime due». (r.sp.)

