«Felici per il nuovo parco ma nell’attesa dateci lampioni e marciapiedi» 

Realizzare una grande area verde. Pulire, prima dell'estate, le aree di proprietà del Comune e i terreni abbandonati. Migliorare l'illuminazione, riparare l'asfalto e i marciapiedi.

Sono le richieste principali che il comitato di quartiere di Monreale ha fatto al Comune in occasione di un’audizione congiunta delle Commissioni consiliari Ecologia urbana, Ambiente, Verde pubblico e Urbanistica. La seduta è stata convocata dalla presidente della Commissione Verde, Francesca Mulas, su richiesta del comitato. All'incontro hanno partecipato anche l'assessore all'Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu, il dirigente dell'Area Parchi e del Verde Fabrizio Porcedda e la Commissione Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico della Municipalità di Pirri.

Le richieste

«Abbiamo segnalato l'urgenza di intervenire su alcuni dei problemi delle aree verdi del nostro quartiere», dicono dall'organo direttivo del comitato, «in particolare, nell'incontro abbiamo indicato alcune azioni già approvate dal Consiglio comunale con delibera dello scorso 25 febbraio e che chiediamo vengono attuate quanto prima».

Tra queste, il comitato chiede la realizzazione delle procedure per far rientrare in pieno possesso pubblico le zone attualmente utilizzate da privati, come accertato dalla sentenza del Tar del 2023 sul parco di Monreale. Quanto all’area verde, la richiesta è di «includere anche il terreno dove sarebbe dovuto sorgere un asilo. Il “polmone verde” servirebbe a tutto il territorio di Pirri, ormai cementificato e con gravi problemi idrogeologici». Si chiede inoltre il miglioramento dell'illuminazione, dell'asfalto e dei marciapiedi «che non devono avere barriere architettoniche, quindi devono essere accessibili».

Il sopralluogo

Dopo l'incontro c'è stato un sopralluogo nel quartiere. Sull'apertura del Parco di Monreale, il dirigente Fabrizio Porcedda ha fatto presente che c'è un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che aveva ridato i terreni al Comune. La decisione è attesa entro giugno. Sulla grande area verde, invece, l'assessore Cocco Ortu ha detto che il progetto potrebbe essere incluso nel piano triennale dei lavori pubblici. L'unica cosa che può essere realizzata in tempi brevi è la pulizia dei terreni.

