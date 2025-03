Felici, la Roma nel cuore e nel destino 

La Roma nel cuore, la Roma nel destino. La gara d’andata l’ha vissuta tutta dalla panchina, gli sembrava comunque di vivere un sogno e quell’emozione l’ha poi impacchettata e custodita tra i ricordi speciali. Era la prima giornata di campionato, l’esordio in Serie A per lui è arrivato due sabati dopo a Lecce. C’è voluto, però, qualche mese (e l’infortunio di Luvumbo) per dimostrare di essere all’altezza del Cagliari e della categoria. Da Monza in poi, si è così preso la scena e la fiducia dell’allenatore sgasando sulla fascia sinistra. Nell’ultimo periodo ha avuto un leggero calo, anche per questo Davide Nicola lo ha fatto rifiatare contro il Genoa. Il nuovo stop di Zito e le condizioni precarie di Coman lo rilanciano domenica all’Olimpico e Mattia Felici - che parta titolare o che subentri nella ripresa - è pronto a cogliere ancora una volta l’attimo nella partita più attesa, contro la squadra che tifa sin da bambino e nella città dove è nato e dove vivono i genitori e gli amici.

Cuore di Roma

A San Lorenzo, nel cuore di Roma dove la famiglia Felici ha messo radici da diverse generazioni e dove Mattia è cresciuto, l’attesa è frenetica. In particolare nella parrocchia di piazza dell'Immacolata (proprio in quel campetto ha dato i primi calci a un pallone), nella scuola primaria “Aurelio Saffi” (dove si è presentato tante di quelle volte vestito di giallorosso, soprattutto il lunedì quando la Roma aveva vinto) o alla Spes (la sua prima squadra). Tutti nel quartiere gli volevano (e gli vogliono ancora oggi) un gran bene, stregati dal suo sorriso. Hanno chiuso un occhio quando per tre anni ha vestito la maglia della Lazio nella categoria Esordienti e l’hanno sostenuto in tutto il percorso, soprattutto alla Nuova Tor Tre Teste con la quale si è rimesso in discussione vincendo un campionato regionale e trovando in Fabio Liverani il suo primo tifoso e la chiave per sbarcare tra i professioni. Prima il Lecce, poi il Palermo, quindi Triestina e Feralpisalò, sino al Cagliari col quale ha firmato un contratto per tre anni (con opzione per altri due).

L’anno della svolta

Nicola ha aspettato il momento giusto per lanciarlo e sta gestendo in modo quasi chirurgico il suo primo campionato nel calcio che conta. «Io credo che Felici debba ancora crescere molto, ha margini ampi di crescita. Non dimentichiamo che è l’unico che arriva dalla Serie B e si è trovato a giocare molte partite da titolare in Serie A», ha ricordato giusto una settimana fa il tecnico rossoblù. Precisando: «Mattia sta prendendo sempre più consapevolezza della categoria, della velocità di pensiero e di esecuzione che ci vogliono, dell’impatto fisico e quindi anche di un’intelligenza cognitiva nell’occupare il campo in entrambe le fasi. È migliorato tantissimo, ma gli va dato tempo. Non è facile dimostrare subito i valori che hai a disposizione. Però lui è sempre stato molto consapevole e cosciente di questo e lavora in questa direzione». Allenandosi e vivendo per domeniche come la prossima, praticamente sotto casa e speciale a dir poco.

