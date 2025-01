Felici e il “derby” con la Lazio 

Non sarà una partita come le altre, e non potrebbe essere altrimenti per Mattia Felici, romano doc di San Lorenzo, romanista nell’anima ma con un breve trascorso laziale. E già scalpita all’idea di segnare il primo gol con il Cagliari e in Serie A dopo i tre assist confezionati contro Verona, Monza e Milan. La Lazio nel destino e tra i rimpianti più grandi dell’adolescenza. Quando è stato accolto nelle giovanili (dopo esser cresciuto nella società del suo quartiere, la storica Spes), pensava davvero di avere il mondo ai piedi e di poterlo scalare sulle ali pregiate dell’Aquila. Anche per questo, quando poi si sono spezzate, ci ha sofferto, e non poco.

La svolta

Sono stati tre anni emozionanti e indimenticabili con gli Esordienti biancocelesti, ma fini a se stessi. Il club non ci ha puntato, lui stesso ha guardato oltre appena gli è capitata l’opportunità, lontano dai riflettori ma convinto di poter arrivare comunque alla meta, prima o poi. E il passaggio alla Nuova Tor Tre Teste, con la quale ha vinto il campionato regionale, ha segnato la svolta nel suo percorso. Ad accorgersi di lui, tra i tanti, fu Fabio Liverani, tra l’altro ex giocatore della Lazio, che ai tempi allenava il Lecce. Decise così di portarlo in Salento. Lo aggregò inizialmente alla Primavera giallorossa per poi farlo esordire, qualche mese dopo, in Serie B, pochi giorni prima che diventasse maggiorenne. Il resto, Felici se l’è conquistato pezzo per pezzo, passando per Palermo, Triestina e Feralpisalò, sino al Cagliari, nel calcio che conta, finalmente.

Come un derby

Già all’andata all’Olimpico, la sfida alla Lazio l’ha vissuta con grande trasporto. Quando ha sostituto Luvumbo nell’ultimo quarto d’ora, gli è sembrato di toccare il cielo con un dito (nonostante la sconfitta). Stavolta è diverso, in tre mesi si è ritagliato uno spazio sulla fascia sinistra rossoblù e lunedì potrebbe sfidare il breve passato di gioventù da titolare. È quasi un derby per lui. E quale occasione migliore per togliersi quel sassolino dalla scarpetta, considerata poi l’importanza della gara per il Cagliari (anche dal punto di vista emotivo) dopo la serataccia di Torino.

La spallata

Il 2025 è stato l’anno della svolta per Felici, che già si era preso la scena, però, nel finale della gara col Verona con l’assist al bacio per Piccoli per un gol da tre punti in uno scontro diretto e pesantissimo, dunque. L’infortunio di Luvumbo lo ha indubbiamente agevolato. Inizialmente, Nicola ha puntato su Augello per quel ruolo, sino a Monza dove Felici ha indossato per la prima volta in Serie A la maglia da titolare. E da allora, non se l’è più tolta. «Può giocare anche insieme a Luvumbo quando tornerà a disposizione, dipende solo da lui», ha detto l’allenatore prima della sbandata di Torino che ha coinvolto Felici come tutti gli altri giocatori rossoblù, indistintamente, eccetto il portiere Caprile. Il riscatto, per lui e per il Cagliari, passa ora per la Lazio. Sembra proprio un segno del destino.

