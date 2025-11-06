Felici: come si ferma Nico Paz? Con Yerry Mina 

La svolta dopo il mancato addio. La storia di Mattia Felici nel Cagliari ha dell’incredibile e ricorda tanto “Sliding Doors”, un film di Peter Howitt uscito nelle sale cinematografiche nel 1998 e che racconta il doppio destino di Helen (interpretata da una straordinaria Gwyneth Paltrow). Appena licenziata perché giunta tardi in ufficio, la protagonista decide di tornare in anticipo a casa, ma arrivata alla metropolitana la storia si sdoppia: c'è Helen che perde il treno e che viene aggredita ma c’è anche una Helen che riesce a salire sulla metro. Dietro le “porte scorrevoli” rossoblù la dolce fatalità del giocatore romano, che ha stravolto il suo copione, ma anche quello della squadra. L’accordo con il Venezia era stato raggiunto ormai e lui era pronto a trasferirsi. La trattativa è saltata proprio l’ultimo giorno di mercato e non c’è stato il tempo di rimetterla in piedi. Era il 1° settembre, pochi giorni dopo, contro il Parma, Felici è entrato nel finale e ha segnato il gol decisivo, a Verona ha poi riacciuffato l’Hellas al 94’. Suo anche l’assist per la rete di Esposito con il Sassuolo. Stava per ricominciare dalla Serie B, oggi - insieme a Belotti - è il capocannoniere del Cagliari in Serie A. E il dubbio serpeggia: quale sarebbe stato il suo percorso se non fosse saltato sul più bello il trasferimento in Laguna due mesi fa?

«Questo non lo potrò mai sapere. Di sicuro, sono contento di essere rimasto a Cagliari. E il destino ha voluto che proprio la settimana dopo la chiusura del mercato segnassi il primo gol in Serie A. E questo mi rende ancora più convinto di avere fatto la scelta giusta», ha ammesso Felici negli studi di Radiolina, ospite a “Il Cagliari in diretta”. Il talento rossoblù a 360 gradi. «Il gol più bello a Verona, che emozione, però, quello col Parma. Ho sentito un boato dentro. Che rabbia, invece, quello sbagliato col Bologna. Non ci ho dormito sino a quando ho segnato di nuovo». Ora punta a farlo sotto la Nord alla Domus. «Sogno di segnare anche all’Olimpico contro la “mia” Roma. Magari non esulto. Vedremo».

Sfida nuova, Felici nuovo. «Ho un anno in più di Serie A, Nicola mi ha aiutato tanto. L'anno scorso ero un po' più acerbo su certe scelte e gli errori che ho fatto cerco di non ripeterli». La spinta arriva ora da Pisacane, di cui era stato compagno a Lecce. «Con lui c’è un rapporto speciale, mi dice sempre vai e divertiti». Rispetto alla scorsa stagione, ha poi il 17 sulle spalle (e non più il 97). «Visto che non segnavo, Pavoletti mi ha consigliato di cambiare e ora si prende tutti i meriti», scherza Felici, a cui non dispiace essere considerato uno spacca-partite subentrando a gara in corso. «Se riesci a incidere entrando dalla panchina è bello. Poi iniziare una partita è un’altra cosa, certo. La parte del riscaldamento con i tifosi, l'ingresso in campo. Quando arriverà il mio momento cercherò di farmi trovare pronto».

Così come il Cagliari che già lunedì con la Lazio ha dato un segnale forte. «L’approccio è stato buono. C'era la sensazione che potessimo segnare in qualsiasi momento. Abbiamo avuto diverse occasioni nitide, ma non le abbiamo sfruttate. Loro poi nel secondo tempo sono entrati con un'altra mentalità e abbiamo preso due gol su errori nostri». Ora il Como, sempre in trasferta. «È la squadra più in forma della Serie A, ma noi andiamo lì per fare la nostra partita come sempre e dare il 200%». Come si ferma Nico Paz? «Si ferma con Yerry Mina».

RIPRODUZIONE RISERVATA