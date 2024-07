Felici: Cagliari è anche un segno del mio destino 

Chatillon . L’accento non tradisce le sue origini. Mattia Felici, 23 anni, romano, nell’intervista rilasciata ai canali social del Cagliari, non vuole sovvertire quella tradizione positiva che ha visto tanti romani lasciare il segno nell’Isola: «So che tanti hanno fatto bene e sono entrati nella storia del club come Daniele Conti, Ranieri e Mazzone, speriamo di entrare a farne parte». Uno che non è romano ma che è passato dai colori rossoblù a quelli giallorossi è Radja Nainggolan: «Un giocatore fortissimo e che a Roma ha dimostrato di essere devastante».

Fisico asciutto, le gambe che sembrano fini e graciline, ma quando parte, l’ex giocatore della Feralpi Salò, brucia terreno e avversari. La conferma si è avuta in queste prime settimane di ritiro con il Cagliari e soprattutto nella partita di giovedì contro il Como, dove è stato uno dei rossoblù più positivi, considerato anche la posizione in campo: «Con mister Nicola sto provando un ruolo che l’anno scorso non ho fatto molte volte. Nasco come esterno d’attacco, ma nell’amichevole ho fatto il trequartista. Sono abbastanza duttile».

La vigilia

Non vede l’ora di iniziare il campionato e anche di girare per Cagliari: «Non l’ho ancora visitata, sono stato solo al centro sportivo e il livello è altissimo». Ma a colpirlo è stata sopratutto l’accoglienza al suo arrivo: «All’aeroporto c’erano tanti tifosi, in questi giorni tanti bambini e tanti adulti mi scrivono. Una cosa bellissima!». Un punto fermo della sua vita la famiglia: “La mia è stupenda. I miei genitori sono separati però in buonissimi rapporti e vengono molto spesso a vedermi sia in casa che in trasferta». E poi c’è Cagliari, una piazza importante: «A 17 anni ho fatto la serie D e poi la C con il Palermo, una piazza simile a questa con tifosi calorosi. Speriamo che la serie A riservi qualcosa di spettacolare perché è il sogno di ogni bambino e io spero di farla veramente bene». Arrivare nell’Isola forse una fatalità, ma a Mattia Felici, piacevolmente commosso, piace pensare che non sia solo un caso: «Un segno del destino, perché la mia ragazza ha origini sarde e il padre, che purtroppo non c’è più, era un tifoso sfegatato del Cagliari. Viveva a Roma, aveva la cameretta metà rossa e metà blu, con sciarpe e magliette appese in ricordo della sua fede».