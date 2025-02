Felici aveva Cagliari nel destino: «Voglio giocare, qui sto benissimo» 

Timido, introverso ma con le idee chiare: «Con l’Atalanta ci giochiamo le nostre carte». Nello studio 1 di Radiolina, ospite de “Il Cagliari in diretta”, uno degli uomini-chiave di questo momento rossoblù, Mattia Felici. Con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, l’esterno si è raccontato: «Ringrazio Marco Mancosu per quanto mi è stato vicino a Lecce e per le belle parole che spende per me, a Cagliari sto benissimo, era destino che arrivassi qui». Ora che un posto da titolare c’è, l’obiettivo si sposta verso l’alto: «Mi manca il gol, ho la testa libera ma vorrei segnare». Una carriera iniziata nelle giovanili della Lazio «e per me, tifosissimo della Roma, non è stato facile, ma ci sta». A 17 anni l’esordio in B con Liverani, a Lecce, poi il Palermo, la Triestina e la Feralpisalò, prima dell’estate 2024: «La mia ragazza, Sara, è sarda e suo padre era un accanito tifoso, a fine stagione mi disse “sento che questa volta andremo a Cagliari”, pochi giorni dopo la telefonata del mio agente che mi parlava dell’interessamento del Cagliari”. E siamo qui: «Il mio momento da titolare? Cerco di dare sempre il massimo, ma anche di più, voglio mantenere il posto, con l’allenatore c’è un ottimo rapporto, mi bacchetta sempre ma tutti i discorsi che fa sono una crescita per me». L’inizio a Cagliari non è stato facile: «Tanta panchina, sì, ho avuto paura che non arrivasse il mio momento, ma in allenamento ho sempre fatto vedere che ci credevo». La scintilla: «Nella gara col Verona mi sono sbloccato, i tifosi mi hanno sostenuto, sentivo qualcosa di magico». La Serie A: «A Monza da titolare è stato bellissimo, ma è nella partita col Milan a San Siro che ho capito di poterci stare, è stato straordinario giocare lì».

Domani

«Giochiamo a Bergamo, l’Atalanta è una delle più forti del campionato», dice Felici, «però hanno giocato mercoledì e hanno perso, siamo forti e andremo in campo per provare a vincere». Non serve cercare motivazioni: «Quando giochi contro queste squadre, cerchi sempre di dare qualcosa in più. Anche se abbiamo vinto col Parma, dobbiamo dare il massimo con le grandi». Tanti i messaggi dei telespettatori: «Se penso al gol? A Milano è stato bravo Maignan, potevo segnare anche col Monza, ho preso la traversa, ma non mi pesa». Poi un segreto: «Vorrei segnare anche per far vedere la mia esultanza». Ancora: «Dove mi trovo meglio? A sinistra, mi piace accentrarmi, ma se il mister me lo chiede gioco anche difensore centrale». La brutta sconfitta di Torino: «Sì, è vero, eppure venivamo da buone prove, eravamo carichi, poi in campo abbiamo sbagliato tutto, eravamo stanchi. Però ci siamo ripresi subito».

La Sardegna

Indimenticabile l’esperienza a Goni: «Nel paese dei parenti della mia ragazza mi hanno invitato a pranzo, un tavolo pieno di cibo sardo, malloreddus e maialetto, un ricordo bellissimo. Mio suocero tifava per il Cagliari, nella loro casa di Roma ricordo sciarpe e bandiere rossoblù». Gli amici: «Augello e Zappa, ma non solo». I nuovi: «Florinel lo chiamo Comanil, è molto forte, esterno a destra o sinistra, ma anche punta centrale, si sta ambientando». Il cane: «Teo è come un figlio, è gigantesco». Obiettivi: «Giocare, non vedo l’ora».

