Felici, arrivederci alla prossima stagione 

Dallo stadio Maradona a Villa Stuart dove ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. Tre giorni surreali e stagione maledetta (presumibilmente già finita, visti i tempi di recupero) per il giocatore romano Mattia Felici che nel match di Coppa Italia mercoledì a Napoli aveva addirittura calciato un rigore da infortunato (colpendo la trasferta). Sembrava un dolore banale, si è rivelato il peggiore possibile la mattina successiva al risveglio. Quasi una maledizione per il Cagliari che, per lo stesso motivo, aveva già perso il “gallo” Belotti.

Stagione finita

«Grazie a tutta la società, a tutta la squadra e a tutti i tifosi per la vicinanza. Ci vediamo presto», il saluto su Instagram di Felici appena uscito dall’anestesia. Nemmeno il tempo di fasciarsi la testa per un’annata scivolata via all’improvviso. D’accordo con lo staff medico del club, ha deciso di operarsi subito per iniziare il prima possibile la riabilitazione. Difficilmente, però, tornerà a disposizione prima della fine del torneo. Saranno, infatti, necessari almeno sei-sette mesi perché possa cominciare a forzare. L’obiettivo, a questo punto, sarà la preparazione estiva alla prossima stagione. «L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita», ha fatto sapere ieri il Cagliari. Tanti i messaggi di solidarietà e incoraggiamento, soprattutto da parte dei compagni. Su tutti quello di Gabriele Zappa sui social già al mattino, poco prima dell’operazione, con una foto in cui erano entrambi sopra un sup: «A volte il calcio è ingiusto! Riprenditi presto amico mio». In serata il post della stessa società: «Forza Matti, ti aspettiamo in campo più forte di prima. Tutto il popolo rossoblù è al tuo fianco».

Stop sul più bello

Il campionato di Felici si interrompe sul più bello. Era diventato ormai uno dei punti di forza del Cagliari, aveva conquistato l’allenatore Pisacane sul campo e ribaltato le gerarchie a sinistra dove sembrava essere la riserva della riserva in estate. Il paradosso del destino: aveva già la valigia pronta per il trasferimento al Venezia in Serie B l’ultimo giorno di mercato, la trattativa poi è saltata all’ultimo momento e nella gara successiva col Parma è entrato nel finale segnando il gol decisivo. Da allora, è stato un continuo crescendo. All’ultimo respiro il 2-2 a Verona dopo una serpentina da urlo, indimenticabile. Anche quando non ha segnato, ha contributo alla causa dando spesso la scossa. Suo, tra l’altro, l’assist per la prima rete in rossoblù di Esposito contro il Sassuolo.

La Coppa d’Africa

Pisacane perde così una delle frecce migliori del suo arco. Il forfait di Felici, tra l’altro, arriva a due settimane dalla partenza di Zito Luvumbo (il suo sostituto naturale) per la Coppa America, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco. Il numero 77 rossoblù lascerà l’Isola subito dopo la gara con l’Atalanta e salterà sicuramente quelle successive con Pisa, Torino e Milan. Se l’Angola non dovesse qualificarsi agli ottavi, tornerebbe a disposizione per il match dell’8 gennaio con la Cremonese di Davide Nicola. Doppia mazzata a sinistra.

RIPRODUZIONE RISERVATA