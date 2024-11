«Felice di essere libera di scegliere» Sì al suicidio assistito di Laura Santi 

PERUGIA. È un percorso cominciato da due anni, nel novembre del 2022, quello di Laura Santi, affetta da oltre 25 anni da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla. A Santi, giornalista e consigliera generale dell’associazione Luca Coscioni, sono stati riconosciuti tutti e quattro i requisiti previsti dalla sentenza della Consulta sul suicidio assistito. È la nona persona in Italia, seguita dall’associazione, ad aver avuto il via libera per la morte volontaria assistita. «Felice di sentirmi veramente libera di scegliere», commenta definendosi «una stanca e affaticata persona vincente», anche se al momento non intende avvalersi della procedura. E anche se al momento non intende avvalersi della procedura, «quando mi hanno dato il sì ho provato una strana vertigine, è il famoso parapetto dal quale volevo affacciarmi da tre anni e mezzo. Quando hai il pezzo di carta in mano e guardi al di là provi un brivido e dici “ok, grazie”. È così difficile per i politici sapere che questa è la miglior cura palliativa che esista?».

