«Felice di arrivare a Cagliari» 

Tra Eldor Shomurodov e il Cagliari manca solo l'ultimo passaggio, quello dell'ufficialità da confermare con la firma sul contratto. Questione di tempo. Già oggi, infatti, l'attaccante uzbeko è atteso nel ritiro di Saint Vincent per diventare un nuovo rinforzo alla corte di Ranieri.

Una formalità, visto che tra Cagliari e Roma è praticamente tutto fatto. La società rossoblù porta il giocatore in Sardegna in prestito oneroso (poco meno di un milione) con un diritto di riscatto a 8 milioni. Inoltre, i due club si divideranno le spese per l'ingaggio. Definito l'accordo, ieri Shomurodov si è presentato nel tardo pomeriggio a Villa Stuart, dove ha sostenuto le visite mediche. Ai giornalisti presenti ha regalato poche parole: «Sono pronto per iniziare questa nuova avventura, sono molto contento di arrivare al Cagliari». Terminate le visite mediche, il giocatore è rimasto in città e già stamattina si metterà in viaggio per raggiungere il ritiro rossoblù in Val d'Aosta e mettersi subito a disposizione di Ranieri.

Un ds in missione

Il tecnico è stato accontentato, quindi, con l'acquisto di un primo attaccante. Per il secondo, il ds Bonato si prende un po' di tempo, per capire con lo stesso Ranieri quali caratteristiche siano necessarie e, magari, attendere una di quelle occasioni che il mercato, avvicinandosi all'epilogo, può sempre regalare. La priorità, ora, diventa il difensore, col dialogo serrato con Atalanta e Palomino. Il giocatore è considerato l'elemento giusto per regalare esperienza e cattiveria alla retroguardia. Resta poi in piedi il discorso con la Spal per Prati, a condizione che il club del presidente Tacopina abbassi le sue pretese per un giovane sì di talento, ma pur sempre un 2003 reduce dalla sua prima stagione tra i cadetti. L'eventuale arrivo di Prati porterebbe a una cessione in prestito di Kourfalidis.

Una rosa eccessiva

Con Shomudorov, Ranieri e il suo staff si troverebbero a dover lavorare con 31 giocatori. Ecco perché tra gli obiettivi ci dev'essere anche quello di sfoltire una rosa extralarge. Si cerca una sistemazione in prestito per Lella e Desogus, oltre che per Delpupo e Boccia (non presenti in ritiro), oltre che una cessione definitiva per Capradossi, Goldaniga e il solito Pereiro, per il quale si apre una pista araba.

RIPRODUZIONE RISERVATA