Felice Corda  denuncia 7 capigruppo 

L’anno scorso aveva messo nel mirino (facendolo saltare) il finanziamento da 400 mila euro ad una Fondazione per l’acquisto di un’abitazione privata a Nuoro da adibire a sede di un ente. Soldi pubblici destinati in un emendamento rimasto allora senza paternità, dall’assestamento di bilancio della Regione. Ora, l’ex dirigente dell’Ente foreste Felice Corda ha presentato un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti contro i capigruppo della maggioranza in Regione sull’emendamento 486 alla variazione del bilancio approvato a novembre e che tanto sta facendo rumore perché, tra i 22,5 milioni di euro di spesa, ci sono mille elargizioni di soldi pubblici ad associazioni, anche nuoresi, senza gare d’appalto. Tutto regolare in base alla norma che Corda contesta.

L’ex dirigente parla di soldi dati senza nessun criterio oggettivo e chiede accertamenti «presso gli assessorati interessati alla “distribuzione” delle ingentissime somme assegnate illegittimamente, per verificare, tra l’altro, se esistono tutte le formali domande e progetti da parte di ciascun beneficiario». Come cittadino chiede di verificare eventuali profili di responsabilità o illegittimità. Una battaglia che per Corda pone anche una questione etica sulla distribuzione del denaro pubblico.

