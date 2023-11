Fele brilla a Zagabria, terzo ai campionati europei 

Il giovane talento olianese Francesco Fele trionfa a Zagabria, in Croazia, ai campionati europei di taekwondo. Promessa dello sport, ha soli dodici anni e fa parte della polisportiva “Barbagia di Ollolai”, centro di taekwondo. Qualche settimana fa si è classificato terzo ai campionati europei conquistando la medaglia di bronzo. Contento il sindaco Sebastiano Congiu: «Un risultato che riempie d'orgoglio tutta la comunità. Francesco è un ragazzo serio che si esercita da tanti anni in questa disciplina. È un risultato che porta in alto il Comune di Oliena anche in campo sportivo. Speriamo quanto prima di riceverlo e accoglierlo in Consiglio comunale». (g. pit.)

