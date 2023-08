Fedi e diamanti, i cacciatori dei tesori perduti 

Il boom dell’estate sono i ritrovamenti delle fedi nuziali. L’ultimo pochi giorni fa a La Maddalena dove i soci volontari di Sos Metaldetector oggetti smarriti hanno lavorato anche sotto le stelle per rinvenire l’anello che Matteo, il giorno delle nozze, ha scambiato con la sua sposa, Federica. La donna ha perso la fede nuziale in acqua. Lei è in attesa della loro prima bimba e il dispiacere per aver perso il simbolo dell’amore di coppia è stato spento dall’intervento dei detectoristi guidati dal presidente regionale, Giorgio Falchi, agronomo di Tortolì che, nel 2019, ha inaugurato in Sardegna la succursale dell’associazione nazionale nata da un’idea di Luciano Diletti, presidente della stessa e sovrintendente capo in pensione della polizia. Dal primo gennaio a oggi gli interventi nell’Isola sono stati 200, con il 90 per cento andati a buon fine.

L’attività

Dal rinvenimento di oggetti al supporto delle attività di investigatori in delicate operazioni, come ad esempio nella ricerca di persone scomparse. La sezione regionale oggi è una realtà che non si limita solo a mettere in contatto coloro che hanno smarrito oggetti metallici con detectoristi. Da tempo l’associazione collabora con le forze dell’ordine e la Protezione civile in tante attività di interesse pubblico. Ha stretto sinergie con Legambiente per l’iniziativa Puliamo il mondo, con Comuni e altre associazioni tra cui Noetaa (Nucleo operativo ente tutela animali e ambiente) e Cuma per ricerche archeologiche speciali in mare che richiedono l’impiego degli strumenti in dotazione ai volontari. Ma in quest’estate bollente i maghi del metaldetector hanno ritrovato anche oggetti preziosi, con un valore intrinseco elevato

I preziosi

«Nelle acque antistanti il Capo Boi resort di Villasimius - racconta Falchi - abbiamo recuperato un diamante da 38 mila euro». Ma dietro la richiesta delle coppie non c’è solo il valore intrinseco dei gioielli: «Anzi, quasi mai. Chi ci chiama sono persone che a quelle fedi o semplici anelli attribuisce un valore affettivo che è inestimabile». Falchi, a capo di una squadra che in Sardegna schiera 35 volontari, racconta un fatto esclusivo: «Da Villasimius ci ha chiamato il direttore di un resort chiedendoci di intervenire perché una loro cliente aveva smarrito una fede nuziale della bisnonna che era stata trasmessa di generazione in generazione. L’abbiamo recuperata nel fondale dopo un breve intervento e quando l’abbiamo restituita la ragazza è scoppiata in un pianto incessante».

Sul campo

Le ricerche vengono effettuate sul campo attraverso due metodi, quello visivo, osservando sul posto l’area, e quello con il metaldetector nei casi che lo richiedono, mediante la ricerca di oggetti metallici. «La ricerca visiva possono farla tutti, mentre per usare un metaldetector servono degli specialisti», spiega Falchi. Ma oltre alla ricerca di oggetti preziosi c’è ben altro. A Tortolì il metaldetector è diventato alleato dell’ambiente. L’associazione ha siglato una convenzione con il Comune per andare a caccia di rifiuti metallici, quali tappi, lattine e pile, abbandonati nei parchi cittadini, in aree perifluviali, campestri e marine. Ma c’è di più. «Nei nostri programmi c’è anche uno scopo didattico che si sta unendo alle attività canoniche dell’associazione con il coinvolgimento di giovani e prossimamente cominceranno anche i corsi con gli archeologi per la formazione legata agli scavi».

