Fedez: «Sto bene, non sono in fin di vita» Ma il rapper non va da Cattelan su Rai2 

L’annullamento della sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan “Da vicino nessuno è normale”, che ha debuttato ieri sera su Rai2, aveva dato il via a una serie di ipotesi su nuovi problemi di salute per Fedez, che ha voluto chiarire in prima persona cosa è successo.

«Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita», ha scritto il rapper, 34 anni, in una storia su Instagram. «Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave». Come ha fatto sapere il suo staff, l’ex marito di Chiara Ferragni nel fine settimana è stato al pronto soccorso, ma non è stato ricoverato e, dopo essere stato visitato, ha fatto ritorno a casa. Il malessere era già presente sabato, quando avrebbe dovuto registrare la puntata della nuova trasmissione di Cattelan. Quel giorno Fedez, protagonista lo scorso 12 maggio di un affollato incontro sulla salute mentale al Salone del Libro di Torino, già non si sentiva bene e quindi ha dovuto annullare la sua partecipazione che lo scorso 16 maggio alcune indiscrezioni davano per saltata per via del suo presunto coinvolgimento nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

Una notizia smentita poche ore dopo dalla Rai e dallo stesso artista.

