Fedez ricoverato ancora d’urgenza La madre: «Intossicazione alimentare» 

«È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto. Grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta». Fedez si sfoga così, ringraziando sui social medici e pubblico, e racconta l’ennesimo brutto episodio di cui è stato protagonista.

Il cantante, infatti, si è sentito male l’altra sera mentre era su un volo privato diretto in Puglia, decollato dalla Sardegna, dove si trovava in vacanza in Costa Smeralda, ed è stato portato all'ospedale Perrino di Brindisi da dove è stato poi dimesso dopo qualche ora. Sarebbe dovuto andare a Gallipoli per un concerto che è stato poi annullato. Secondo quanto fa sapere la Asl di Brindisi, il cantante è arrivato «alle 22.29 al Pronto Soccorso, su un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 è stato dimesso su sua richiesta».

Ma il malore non sarebbe stato causato da problemi ricollegabili al tumore per il quale l’artista è stato operato due anni fa o al ricovero dei giorni scorsi per un’emorragia a Milano. Un sospiro di sollievo, dunque, per i fan (e nessuna reazione social da parte dell’ex moglie Chiara Ferragni). A cui si aggiunge la dichiarazione della madre del cantante, Annamaria Berrinzaghi, ai microfoni di Rtl 102.5: Fedez si sarebbe infatti sentito male per un’intossicazione alimentare da funghi.

